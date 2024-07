Jakub Tolak już od jakiegoś czasu nie ukrywał, że ma problemy ze zdrowiem. Razem z żoną i córeczką do tej pory żyli w kamperze, którym podróżowali po świecie, tworząc jedno z popularniejszych kont podróżniczych na Instagramie. Jakiś czas temu musieli na jakiś czas porzucić swoje wymarzone życie ze względów zdrowotnych.

Mam tętniaka aorty i zastawkę mam nie do końca ok. Tak naprawdę wiele osób chodzi z tą wadą i dożywa starości, i umiera ze starości, ale czasem bywa tak, że to się powiększa i u mnie tak niestety jest

- wyznał jakiś czas temu aktor.