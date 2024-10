23-letnia Angelika Senkow zaginęła w sobotę, kiedy udała się do jednego z miejsc dotkniętych skutkami powodzi, aby przekazać dary potrzebującym. Wyruszyła z Rudnej, zabierając ze sobą pomoc w postaci żywności oraz środków higienicznych, które miały trafić do osób dotkniętych przez żywioł. Jej rodzina potwierdziła, że Angelika miała dojechać do jednego z punktów zbiórki, jednak nigdy tam nie dotarła.

Ostatni raz widziano Angelikę, gdy opuszczała swoje miejsce zamieszkania około godziny 10:00 rano. Świadkowie twierdzą, że młoda kobieta była w dobrym nastroju i nie wykazywała żadnych oznak zaniepokojenia. Jednak z nieznanych przyczyn, zniknęła bez śladu, nie zostawiając żadnych informacji o swojej lokalizacji ani nie kontaktując się z bliskimi.

Rodzina i przyjaciele apelują o pomoc

Rodzina Angeliki jest zrozpaczona i bezradna. W momencie zaginięcia, Angelika miała przy sobie telefon komórkowy, jednak urządzenie zostało wyłączone krótko po tym, jak ostatni raz widziano ją w Rudnej. Bliscy obawiają się, że młoda kobieta mogła paść ofiarą przestępstwa lub ulec wypadkowi, dlatego apelują do wszystkich, którzy mogą mieć jakiekolwiek informacje o jej losie.

Przyjaciele i sąsiedzi dołączyli do poszukiwań, rozklejając plakaty z wizerunkiem Angeliki i organizując grupy, które przeczesują okoliczne tereny. Na plakatach widnieje zdjęcie zaginionej wraz z prośbą o kontakt, jeśli ktoś ją zobaczy. "Angelika zawsze była gotowa pomagać innym. Teraz to ona potrzebuje naszej pomocy" - mówi jedna z jej bliskich przyjaciółek.

Działania policji w sprawie zaginionej 23-latki

Policja Dolnośląska wszczęła intensywne poszukiwania, koncentrując się na rejonach, w których Angelika miała się poruszać. W akcję zaangażowani są nie tylko funkcjonariusze, ale także psy tropiące oraz wolontariusze. Policjanci przeszukują okoliczne lasy, pola oraz niezamieszkane budynki, mając nadzieję na znalezienie jakichkolwiek śladów.

Zobacz także

Służby apelują do mieszkańców, aby zgłaszali wszelkie podejrzane osoby lub zdarzenia, jakie zauważyli w dniu zaginięcia Angeliki. Rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lubinie podkreśla, że każda informacja może mieć kluczowe znaczenie. "Jeśli ktoś widział coś niepokojącego, nawet jeśli wydaje się to nieistotne, prosimy o kontakt. Każdy szczegół może pomóc w ustaleniu, co stało się z Angeliką" - podkreśla rzecznik.

Jak można pomóc w poszukiwaniach Angeliki?

Rodzina i policja zachęcają do włączenia się w poszukiwania Angeliki. W mediach społecznościowych uruchomiono specjalne wydarzenie, gdzie na bieżąco aktualizowane są informacje dotyczące akcji poszukiwawczej oraz wskazówki, w jaki sposób można pomóc. Wolontariusze organizują się w małe grupy, aby przeszukać okoliczne lasy, parki oraz miejsca publiczne.

Oprócz udziału w poszukiwaniach można także pomóc, udostępniając informacje o zaginięciu Angeliki w mediach społecznościowych. Dzięki szerokiemu zasięgowi istnieje szansa, że ktoś, kto posiada istotne informacje, skontaktuje się z rodziną lub policją.

W akcję włączyli się także lokalni przedsiębiorcy, oferując pomoc w formie wsparcia logistycznego, a nawet nagrody za informacje, które mogłyby doprowadzić do odnalezienia zaginionej. Właściciel jednej z firm transportowych z Rudnej przekazał, że jego pracownicy na czas akcji poszukiwawczej są zwolnieni z obowiązków, aby mogli dołączyć do poszukiwań.

Ostatni ślad: Gdzie widziano Angelikę Senkow po raz ostatni?

Ostatni ślad, jaki udało się ustalić, to informacja o samochodzie, którym Angelika podróżowała. Pojazd został zauważony w okolicy lasów w pobliżu wsi Kotla, około 20 kilometrów od Rudnej. Świadek, który widział auto, zgłosił, że pojazd stał opuszczony na poboczu drogi, a w jego pobliżu nie było nikogo. Policja sprawdziła miejsce, ale nie znalazła żadnych śladów, które mogłyby wskazywać na dalszy los młodej kobiety.

W chwili zaginięcia Angelika miała na sobie niebieską kurtkę, jeansy oraz białe sportowe buty. Miała przy sobie również niewielki plecak z najpotrzebniejszymi rzeczami. Rodzina prosi wszystkich, aby zwracali uwagę na osoby odpowiadające temu opisowi.

Mieszkańcy Rudnej oraz pobliskich miejscowości żyją w ciągłym niepokoju. Wielu z nich dołącza do modlitw i trzyma kciuki za szybkie odnalezienie Angeliki. Wspólnota lokalna jest zgodna, że 23-letnia kobieta zasługuje na powrót do domu, a wszyscy powinni dołożyć starań, aby jej w tym pomóc.

