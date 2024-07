Styl francuski wyróżnia się elegancją i swobodą w łączeniu mebli starych z nowymi. Wedle zasad francuskiej sztuki aranżacji pomieszczeń można je ze sobą dowolnie zestawiać. Typowe dla wnętrz urządzonych w tym stylu są dodatki i ozdoby przekazywane z pokolenia na pokolenie. Styl francuski wywodzi się z baroku i klasyki, stanowi przeciwieństwo minimalizmu.

Charakterystyka stylu francuskiego

Styl francuski jest eklektyczny. Charakteryzuje się bogactwem i elegancją. Wnętrza mają zapewnić użytkownikom wygodę i być przytulne. Można zatem wykorzystać stare meble, ewentualnie oddać je przez wstawieniem do pokoju do renowacji. Można zdecydować się je samodzielnie przemalować albo obić nowym, ale wzorowanym na oryginale, materiałem. Postarzające pęknięcia na meblach są w takim wnętrzu walorem.

Charakterystyczna dla tego stylu jest również symetria. To oznacza, że we wnętrzu powinna znaleźć się parzysta liczba mebli czy szykownych dodatków. Można kupić lustra w ozdobnych ramach, świeczniki, kryształowe wazony lub figurki z porcelany. Obrazy powinno się wieszać na ścianach w parach. Parkiet należy ułożyć w regularną jodełkę, a płytki w szachownicę. We francuskim wnętrzu powinien znaleźć się choć jeden charakterystyczny mebel – tzw. ludwik – fotel, komoda lub szezlong stylizowany na XVII- i XVIII-wieczny, czyli na czasy panowania we Francji królów Ludwika XIV, XV i XVI. Akcesoria powinny być ozdobione motywem roślinnym lub rzeźbieniami. Dla Francji typowe są muszle, nenufary, lilie i motyw słońca.

Tkaniny we francuskim wnętrzu

Tkaniny są ważnym elementem aranżacji wnętrza w stylu francuskim. Narzuty, firany, zasłony i poduszki wykonane z adamaszku czy tiulu będą zatem niezbędne. Jeśli chodzi o wzory lub malunki na tkaninach, korzysta się z tradycji. We Francji produkuje się kretony, czyli nadrukowywane scenki rodzajowe, a także jedwabne adamaszki czy gobeliny – ręcznie tkane tapiserie. Autorami wzornictwa tych tkanin byli wybitni twórcy, na przykład Francois Boucher – rokokowy autor słynnych tapiserii.

Kolorystyka wnętrz w stylu francuskim

Kolorystyka typowa dla francuskich wnętrz jest spokojna. Dominują pastele: beż, złamana biel i odcienie niebieskiego. Na ściany można przykleić tapety w jasnych kolorach. Alternatywą dla tapet jest jasna boazeria. Elementy aranżacji, które również wpisują się w styl francuski, to ozdobne gzymsy, sztukateria.

Meble także powinny być jasne, najczęściej wybiera się białe ze złotymi lub srebrnymi zdobieniami lub z rzeźbieniem w formie liści i kwiatów. Co ważne, meble powinny być lekkie i mieć zaokrąglone kształty. W sypialni najważniejszym meblem będzie dwuosobowe łoże z ozdobnym zagłówkiem, na przykład pikowanym.

Oświetlenie we francuskim wnętrzu

Dużą wagę należy przywiązać do okien – naturalnych źródeł światła, które powinny zostać odpowiednio zaakcentowane. Jeśli po jednej stronie okna znajduje się zasłona, to (w myśl zasady symetrii) po drugiej również powinna się ona pojawić. We wnętrzu w stylu francuskim ważne jest także sztuczne oświetlenie, dlatego osoby, które chcą urządzić wnętrze zgodnie z jego zasadami, powinny poszukać lampionów i lamp z abażurami oraz kryształowych żyrandoli.