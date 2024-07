Styl glamour to połączenie nowoczesności z tradycjami barokowymi i rokokowymi. Liczą się w nim przede wszystkim zdobienia, które mają stwarzać wrażenie przepychu. Taka aranżacja wnętrza to opcja dla miłośników przestronnych pałacowych salonów, w których królują blichtr i elegancja. Styl glamour kryje jednak w sobie wiele pułapek, w które łatwo wpaść podczas urządzania – jego cechą konstytutywną jest kontrast, dobierając meble i dodatki stale balansuje się więc na granicy eklektyzmu i kiczu.

Kolorystyka w stylu glamour

Aby aranżacja wnętrza w stylu glamour była przemyślana i zrównoważona, trzeba zacząć od ustalenia kolorystyki. Ograniczenie się do trzech kolorów pozwoli ustrzec się przed przesadą. Najlepiej trzymać się zasady dwóch kolorów bazowych i jednego dominującego. W takich zestawieniach świetnie sprawdzają się biel i czerń przełamane intensywnym odcieniem fioletu, różu bądź purpury. U zwolenników klasyki dominantą jest zwykle srebro lub złoto.

Nowoczesność i tradycja – meble we wnętrzu glamour

W stylu glamour nadrzędnym celem, jaki stawia się przed wnętrzem jest zapewnienie wygodnego i luksusowego wypoczynku. Meble muszą być przede wszystkim efektowne i nawiązywać do wystroju pałacowego, np. poprzez pikowane lub zdobione motywem kwiatowym obicia. Im mniej standardowych rozwiązań, tym lepiej. Zamiast dwóch foteli, które zwykle występują w zestawie ze stolikiem do kawy, warto postawić luksusowy szezlong i pufę w jaskrawym kolorze. Styl glamour jest tym, w którym można sobie pozwolić na najbardziej fantazyjne meble. Polem do popisu są zwłaszcza toaletki i stoliki kawowe, koniecznie na cienkich, wygiętych nóżkach. Urządzając sypialnię, warto natomiast postawić na duże łoże małżeńskie z wysokim zagłówkiem, najlepiej skórzanym.

Efektowne dodatki – podstawa stylu glamour

Nie można mówić o wnętrzu w stylu glamour, jeśli nie jest ono wzbogacone mieniącymi się dodatkami. Najpopularniejszym elementem takiego wystroju są kryształowa lampa i żyrandol, a także bogato zdobione świeczniki i lustra czy obrazy w srebrnej lub złotej ornamentowej oprawie. Oryginalności dodaje wnętrzu także ściana pokryta flokowaną lub wzorzystą tapetą, wykończona dekoracyjną listwą ścienną i drapowana satynowa zasłona. Styl glamour nie może się też obyć bez narzut i poduszek – połyskliwych (satyna lub żakard), pluszowych czy z pikowanej skóry. Taką aranżację uzupełnić mogą srebrne, złote albo kryształowe wazony i porcelanowe bibeloty. Trzeba jednak trzymać fantazję w ryzach – nadmiar połyskliwych dodatków i gryzące się wzory zamiast efektu glamour dadzą efekt kiczu.

Modern glamour

Klasyczny styl glamour nie zawsze okazuje się praktyczny, tak jak dalekie od praktyczności były barok i rokoko. Punkt ciężkości tych stylów stanowiło zdobienie – im bardziej wymyślne, tym lepsze. Ta buduarowa sztuka – choć robi wrażenie – nie nadaje się do domów, w których efektowny szezlong czy luksusowa toaletka zajmują miejsce należne przestronnej kanapie czy funkcjonalnemu stołowi dla 12 osób. Miłośnicy pałacowych wnętrz nie muszą jednak całkiem rezygnować ze stylu glamour, lecz wybrać jego zmodernizowaną wersję. We wnętrzu modern glamour kontrast i przepych schodzą na dalszy plan na rzecz praktyczności. Efekt glamour można uzyskać nawet w mieszkaniu, w którym ściany pokrywają jasne pastelowe kolory, a zamiast bogato zdobionych mebli stoi minimalistyczne nowoczesne wyposażenie. Skupiając się wyłącznie na dodatkach, można osiągnąć efekt wyważonej elegancji. Takie wnętrze jest co prawda mniej luksusowe, ale dzięki temu także bardziej przytulne.

