Nowoczesne firany w salonie to mocny punkt aranżacji twojego wnętrza – dobrze dobrane podkreślą charakter i styl aranżacji. Poznaj najnowsze trendy w wyborze odpowiedniego materiału, kolorystyki czy wzoru, które sprawią, że salon stanie się twoim ulubionym miejscem w domu.

Zacznijmy od podstawowych zasad – firany w salonie powinny mieć długość do samej podłogi, jednak nie powinny jej dotykać (optymalna długość materiału to ok. 1-2 centymetry nad powierzchnią podłogową). Mierząc szerokość okna i podając wymiary do uszycia indywidualnie zaprojektowanej firany pamiętaj, że trzeba podwoić tę wartość – tkanina przy powieszeniu będzie marszczona, co jest również jednym z trendów wieszania firan w salonie. Pamiętaj, aby przy wyborze dodatków do salonu wszystkie elementy aranżacji do siebie pasowały – trzymaj się stylu, który obrałaś na początku przy wyborze podłogi i mebli.

Minimalistyczne firany do salonu

Nowoczesnym trendem do salonu jest postawienie na styl minimalistyczny – białe długie firany z lekkim marszczeniem bez wzorów i dodatków. Jest uniwersalny, dlatego idealnie wkomponuje się do aranżacji tradycyjnego salonu (duże, drewniane meble, stół, kanapa), jak i do mniej luksusowego wnętrza z sofą i telewizorem.

Wzorzyste firany do salonu

Przeciwieństwem dla minimalistycznej aranżacji okiennej jest firana wzorzysta – wzór kwiecisty (najczęściej stosowany na tego typu tkaninach) dobrze podkreśli wytworność aranżacji okiennej i całego salonu. Uważaj jednak na dobór kolorystyczny – pastelowy, delikatny beż, róż czy fiolet jest o wiele milej widziany w salonie niż mocna czerwień czy zieleń. W stylu retro wykorzystaj firany koronkowe z jednym, wyrazistym akcentem, a w pomieszczeniu futurystycznym postaw raczej na lekki tiul.

Zobacz także

Firany wzorzyste podwieszane na boki

Wciąż powracającym trendem są firany podwieszane artystycznie na boki – aby wykonać taką aranżację powinnaś dobrać firany z tkaniny lekkiej, zwiewnej i jednokolorowej bez wzorów – samo podwieszenie będzie atrakcyjnym dodatkiem, który nie wymaga dodatkowych zdobień.

Rolety alternatywą dla firan

Jeżeli nie jesteś zwolenniczką firan i uważasz, że zabierają tylko światło w twoim salonie, możesz zastąpić je coraz bardziej modnymi roletami, które są łatwe w montażu. Dzięki nim regulacja nasłonecznienia pokoju zależy od ciebie. Są dostępne w wielu wariantach kolorystycznych i wzorzystych, ale również pasują tylko do niektórych stylów aranżacji salonu. Na pewno polecane są do pomieszczeń w nowoczesnym, w futurystycznym lub industrialnym stylu. Unikaj rolet w salonie klasycznym, który jest również jadalnią – tam najlepiej sprawdzi się firana z zasłoną.