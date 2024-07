Styl prowansalski zachwyca paletą jasnych barw oraz wieloma praktycznymi rozwiązaniami. Prowansja, czyli południe Francji, charakteryzuje się specyficznym budownictwem. Domy z białego kamienia, kryte ceramiczną dachówką hugenotką, z charakterystycznymi spłowiałymi od słońca okiennicami to nieodłączny element tamtejszego krajobrazu.

Meble w stylu prowansalskim

Meble w stylu prowansalskim charakteryzuje prostota wzbogacona o finezyjne wykończenia. Są wykonane najczęściej z ciężkiego litego drewna z metalowymi okuciami. Meble kuchenne posiadają charakterystyczne kamienne murki oraz drewniane fronty lub kretonowe zasłonki. Kolory dominujące, to biel oraz odcienie szarości. Krzesła mają ozdobnie wygięte nogi oraz obicie tapicerskie, najczęściej w złote pasy. Pod sufitem znajdują się drewniane belki malowane w kwiatowe wzory. We wnętrzu prowansalskim królują szezlongi, komody, toaletki, drewniane lub metalowe łóżka z baldachimem oraz etażerki. Ogród, taras lub balkon wyposażony jest w meble z metalu lub wikliny z haftowanymi w kwiatowe wzory poduszkami.

Kolorystyka stylu prowansalskiego

Kolorystyka stylu prowansalskiego opiera się na naturalnych jasnych barwach, które dominują w słonecznym, górskim klimacie południowej Francji. Funkcjonuje nawet nazwa – prowansalski żółty, który ma ciepły lekko spłowiały odcień. Spotkamy też rozmaite odcienie lawendowego, błękitów, kolory naturalnych kamieni. Zawsze są to pastele, tj. mleczno-biały, bardzo jasny żółty, beżowy. Sposób malowania ścian polega na pokryciu pomalowanej powierzchni wapnem oraz przetarcie go.

Elementy wystroju charakterystyczne dla stylu prowansalskiego

To przede wszystkim tkaniny takie jak aksamit czy jedwab, ozdobne gobeliny na ścianach, zasłony wyposażone w kuliste masywne frędzle. Charakterystyczna dla stylu prowansalskiego jest tzw. boutis, czyli bawełniana ręcznie haftowana narzuta na stół lub łóżko, wypchana watą. Wzorzyste parawany, wiklinowe kosze oraz bibeloty w postaci porcelanowych i fajansowych ręcznie malowanych pojemniczków stanowią nieodłączny element wystroju. Na ścianach wiszą pęki suszonych ziół (najczęściej lawendy) oraz malowane talerze, masywne zegary szafowe odmierzają czas. Kwiaty to motyw przewodni wszelkich dodatków czy elementów ozdobnych. Lawenda, gałązki oliwne, kłosy zbóż i bukiety malowane są na ścianach, meblach, haftowane na narzutach oraz poduszkach. Rzadziej spotykany, ale obecny w stylu prowansalskim jest motyw kratki i pasów. Podłogi wykonane z terakoty są najczęściej w odcieniach rudości oraz jasnego kamienia. Do oświetlenia służą kryształowe żyrandole oraz liczne kinkiety.

Kwintesencja stylu prowansalskiego to sielsko-romantyczny pachnący lawendą klimat.

