Styl vintage to sposób na drugą młodość mebli i sprzętów, które przetrwały próbę czasu. Jest to jedna z odmian stylu nowoczesnego, gdzie liczą się przede wszystkim oryginalność oraz wiek rzeczy, jak również wzornictwo z minionych epok stosowane przy produkcji sprzętów codziennego użytku.

Vintage we wnętrzach – cechy charakterystyczne

Wnętrzarski vintage cieszy się popularnością już wiele lat, inspiracja została zaczerpnięta ze świata mody. Znakiem rozpoznawczym stylu vintage jest kolor i pomysłowość. Chcąc cieszyć się wnętrzem z duszą należy polubić polowanie na stare przedmioty. Nie muszą to być drogie antyki, wystarczy, że będą miały historię, oryginalny design, albo będą wykonane w ciekawy sposób. Styl vintage to nie kalka przeszłości, bardziej jest to kreatywna wariacja na jej temat. To przede wszystkim klimat lat pięćdziesiątych oraz amerykańskich filmów z tamtych lat. Ale nie wykluczone są inspiracje architektoniczne latami 20., 40. czy 70. ubiegłego wieku.

Kuchnia w stylu Vintage

Styl vintage najbardziej ze wszystkich pomieszczeń w domu lubi kuchnię. Ponieważ trudno kupić lodówkę czy kuchenkę, która oryginalnie pochodziłaby z minionej epoki, producenci sprzętu AGD zatroszczyli się o miłośników vintage. Dostępna jest szeroka gama kuchenek, tosterów czy ekspresów do kawy charakteryzujących się krągłościami rodem z lat pięćdziesiątych. Lodówka koniecznie musi być duża, o zaokrąglonych brzegach, wyposażona w duży metalowy uchwyt i wolno stojąca. W takiej kuchni nie ma miejsca na nowoczesne płyty indukcyjne, gotuje się w niej na kuchenkach palnikowych. W kuchni w stylu vintage nie może zabraknąć porcelanowych i fajansowych bibelotów, malowanych ręcznie misek czy kubków. Masywne słoje na makaron, metalowe puszki na kawę czy cukier to podstawa. Tutaj nie chowa się rzeczy do szafek a eksponuje na szerokich blatach czy za przeszklonymi drzwiczkami etażerek. Można użyć mebli do zabudowy, nie wyklucza się jednak aranżacji wnętrza polegającej na kilku wolno stojących elementach, które niekoniecznie muszą być wykonane podobnie. Parapety na których stoją malowane doniczki z ziołami i cynowe konewki, przyozdabiają okna, w których powinny wisieć fantazyjne, najlepiej haftowane firanki.

Łazienka w stylu vintage

Wanna na finezyjnych nóżkach, krany z kurkami, drewniane szafki z frezowanymi frontami wyposażone w ceramiczne uchwyty, stoliki, czy nawet fotel stojący w rogu, to łazienka w stylu vintage. Nowoczesna kabina prysznicowa również może się wkomponować w stylistykę takiego wnętrza, należy tylko zadbać o pozostałe detale. Ręcznie malowane płytki, czy zlew przypominający misę, szafka na ręczniki, duże zdobione lustra sprawdzają się doskonale jako atrybuty tego sposobu aranżacji wnętrz. Łazienka może być miejscem na ekspozycję małych figurek, czy starych zdjęć. Bukiety suszonych ziół zawieszone na ścianach oraz rozstawione świece doskonale oddają charakter stylu retro. Stojąca na podłodze waga łazienkowa może przypominać te z lat pięćdziesiątych z dużą wskazówką. Flakony na perfumy, mydelniczki czy dzbanki na świeże kwiaty – które możemy postawić np. na pralce – zdobędziemy na pchlim targu. Mosiężna stylizowana armatura, kwiecista kotara nad wanną, staroświecka lampa lub kinkiet, podłoga z desek. Propozycji jest mnóstwo a możliwości są niemal nieograniczone.

Salon i sypialnia w stylu vintage

Styl ten ma wiele twarzy, i nie istnieje jeden przepis na stworzenie wnętrza w stylu vintage.

Aranżacja salonu może polegać na umieszczeniu w nim starych mebli. Przy odnawianiu mebli, nie obowiązują żadne sztywne zasady. Do odświeżenia krzesła możemy użyć zarówno farby w kolorze ciepłego beżu jak i neonowej pomarańczy. Pufy czy siedziska można „ubrać” w stare wzorzyste swetry. Tak odrestaurowane przedmioty doskonale prezentują się na białym tle. Dlatego biel na ścianach to najlepsze rozwiązanie dla stylu vintage. Gramofony, biblioteczki, sekretarzyki, półki na stare płyty winylowe – te elementy wystroju doskonale się sprawdzają w stylu vintage. Sypialnia, w której króluje olbrzymie łóżko z baldachimem, to rozwiązanie dla osób, które dysponują dużą przestrzenią. Dla mniejszych pomieszczeń są tapczany, łóżka drewniane lub metalowe, koniecznie ze zdobieniami (np. malowane kwiaty na wezgłowiu) przykryte wzorzystym pledem lub narzutą. Toaletka wyposażona w tremo, albo szafka nocna, na której soi ceramiczna lampa z dużym abażurem, miękkie dywany – takie wyposażenie sypialni nada jej przytulny charakter. Pamiętajmy, że styl vintage, to eklektyzm, gdzie śmiało możemy zestawiać ze sobą rzeczy nowe i stare.