Stwierdzenie nabycia spadku to ustalenie, którym osobom przysługuje spadek po zmarłym, i określenie wartości poszczególnych części spadku przysługujących poszczególnym spadkobiercom. Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku odbywa się na wniosek zainteresowanej osoby.

Żeby możliwe było wszczęcie postępowania, do sądu powinien zostać skierowany wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Może go złożyć każdy, kto ma interes w tej sprawie. Wniosek powinien zostać skierowany do tego sądu rejonowego, w którego okręgu znajdowało się ostatnie miejsce zamieszkania (nie zameldowania) spadkobiercy. Jeśli nie da się ustalić miejsca ostatniego zamieszkania spadkodawcy, wniosek powinien zostać złożony w sądzie w miejscu, w którym znajduje się spadek bądź jego część. Opłata sądowa za złożenie takiego wniosku wynosi 50 zł.

Choć stwierdzenie nabycia spadku może nastąpić dopiero 6 miesięcy po śmierci spadkobiercy, wniosek może zostać złożony w sądzie przed upływem tego czasu.