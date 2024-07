Wieńce adwentowe ustawia się na stole lub wiesza na drzwiach wejściowych. Tradycyjny stroik na drzwi ma okrągły kształt, powinny się w nim znaleźć także rośliny iglaste i ozdoby. W wersji nowoczesnej stroik można wykonać z dowolnych materiałów, na przykład mchu i darów natury przyniesionych z lasu.

Adwent to w religii katolickiej okres, który zaczyna się w czwartą niedzielę przed Bożym Narodzeniem. Z tego powodu wieńce adwentowe przygotowuje się i wiesza na drzwiach jeszcze w listopadzie.

Tradycyjny wianek adwentowy na drzwi: zrób to sam

Adwent to dla chrześcijan czas radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie. Wianki adwentowe, które wywiesza się w tym czasie na drzwiach, mają duże znaczenie symboliczne. Okrągły kształt i wiecznie zielone gałązki to nawiązanie do życia wiecznego i nieskończoności. Wianki na drzwiach zapraszają gości i informują o oczekiwaniu domowników na Boże Narodzenie. Samodzielne wykonanie takiego wieńca nie jest trudne. Potrzebujesz tylko kolistej podstawy (zrobionej z drutu, gąbki lub słomy), zielonych gałązek o długości 15-20 centymetrów, 4 lampek elektrycznych, ozdobnej wstążki i kawałka zielonego drutu. Możesz też dodać sezonowe dekoracje, na przykład szyszki, ozdobne figurki i kokardki. Wykonanie wieńca nie powinno zająć dłużej niż 60 minut:

Przygotuj pocięte gałązki dowolnego drzewa iglastego (dobrze sprawdzi się np. jodła, świerk, tuja, sosna, modrzew, jałowiec).

Za pomocą drutu przymocuj gałązki do okrągłej podstawy – zacznij w określonym punkcie i układaj rośliny w jednym kierunku. Wystające końcówki schowaj pod spód wieńca.

W tradycyjnym wieńcu powinny znaleźć się 4 świece . Jeśli chcesz powiesić stroik na drzwiach zewnętrznych, lepiej zastąpić je lampkami elektrycznymi lub światełkami LED. Przymocuj je solidnie do podstawy za pomocą drutu lub kleju.

. Jeśli chcesz powiesić stroik na drzwiach zewnętrznych, lepiej zastąpić je lampkami elektrycznymi lub światełkami LED. Przymocuj je solidnie do podstawy za pomocą drutu lub kleju. Na górze stroika zawiąż pętlę z ozdobnej wstążki lub sznurka – będzie to zawieszka, na której powiesisz stroik na drzwiach.

Przed zawieszeniem wieńca możesz go dodatkowo ozdobić według własnych upodobań. Najbardziej popularne dekoracje adwentowe to jesienne liście, szyszki, jarzębina, kolorowe figurki, bombki i kokardki.

Oryginalny stroik adwentowy na drzwi: dary natury

Podstawą nowoczesnego stroika adwentowego na drzwi nie muszą być splecione rośliny iglaste. Ciekawe wieńce można wykonać także z wikliny, kawałków drewna, filcu, papieru, jesiennych liści, sztucznych kwiatów, papieru, a nawet guzików czy metalowych śrubek. Jedną z najbardziej oryginalnych propozycji jest wieniec zrobiony wyłącznie z naturalnych elementów: leśnego mchu, kory, szyszek, kasztanów, żołędzi, jarzębiny i suszonych owoców. Wieniec z darów natury jest niezwykle efektowny, ale również pracochłonny:

