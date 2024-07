Przygotowanie wieńca adwentowego z dzieckiem, oprócz dobrej zabawy może być doskonałą okazją, żeby wyjaśnić mu znaczenie adwentowych symboli. Wspólna praca nad wieńcem wprowadzi całą rodzinę w nastrój oczekiwania na Boże Narodzenie.

Głównym elementem wieńca adwentowego są 4 świece. Zapala się je kolejno, w kolejne niedziele adwentu.

Jak zaplanować robienie wieńca adwentowego

Aby współpraca z dzieckiem była bezpieczna, warto rozdzielić poszczególne zadania tak, żeby nie miało ono do czynienia z ostrymi narzędziami. Można uzgodnić, że dorosły przygotowuje stelaż i wieniec, a dziecko ozdabia go. Żeby jednak nie znudziło się czekaniem na swoją kolej, można zaproponować, żeby malowało szyszki lub orzechy brokatem, robiło małe kokardki ze wstążek lub wymyśliło inne ozdoby (np. figurki aniołów) z papieru, masy solnej lub ciastoliny.

Jak przygotować stelaż do wieńca adwentowego

Do wykonania obręczy, która stanie się stelażem wieńca, potrzebne są długie i giętkie gałązki wierzby, mocny sznurek albo drucik w kolorze zielonym. Z kilku gałązek zaplata się obręcz. Końce gałązek powinny na siebie nachodzić. Końcówki należy związać mocno sznurkiem albo drucikiem. Do tak przygotowanej obręczy przytwierdza się gałązki sosny lub świerku. Każdą z nich trzeba przyłożyć do stelażu i opleść nicią lub drucikiem. Należy robić to na tyle gęsto, żeby dokładnie przykryły gałązki wierzby. Następnie można przystąpić do przyozdabiania wieńca.

Czym ozdobić wieniec adwentowy

W środku wieńca powinno znaleźć się miejsce na 4 świece, mogą to być tzw. tealighty, czyli płaskie świeczki w metalowej oprawie lub grubsze i wyższe świece. Każda z czterech świeczek symbolizuje jeden tydzień oczekiwania na Boże Narodzenie. W pierwszym tygodniu adwentu należy zapalić jedną świecę, w drugim dwie, w trzecim trzy, a w ostatnim tygodniu przed świętami – cztery. Oprócz świeczek do ozdabiania wieńca adwentowego można wykorzystać:

czerwoną i złotą wstążkę,

brokat w sprayu,

małe bombki,

orzechy,

szyszki,

figurki aniołków i zwierząt,

inne ozdoby, które zaproponuje dziecko.

Wstążką można opleść wieniec lub pociąć ją na mniejsze fragmenty i zrobić z nich małe kokardki. Pozostałe ozdoby, np. figurki aniołków, bombki, szyszki i orzechy, można przywiązać lub przykleić (klejem termicznym w pistolecie) do wieńca rozmieszczając je między gałązkami.