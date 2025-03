Konflikt pomiędzy Maciejem Kurzajewskim a Pauliną Smaszcz przybiera coraz ostrzejszą formę. Ostatnio była żona prezentera udzieliła kolejnego wywiadu, wywlekając na światło dzienne nowe, szokujące informacje. Publicznie oskarżyła ex męża o działania mające na celu zmniejszenie wartości wspólnego majątku przed jego podziałem. Twierdzi, że Kurzajewski wyprowadzał środki finansowe, aby uniknąć uczciwego rozliczenia po rozwodzie. W końcu doczekała się odpowiedzi.

To nie pierwszy raz, gdy Paulina Smaszcz mówi otwarcie o swoich zarzutach wobec byłego męża. Przypomnijmy, że ostatnio udzieliła wywiadu Żurnaliście, w którym znów wspomniała o Maćku Kurzajewskim i trudnej sytuacji po rozwodzie. Pojawiły się m.in. twierdzenia, że działania prezentera miały doprowadzić do sytuacji, w której podział majątku będzie dla niej niekorzystny.