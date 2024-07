Ręcznie przygotowane stroiki na Boże Narodzenie nadadzą wnętrzom oryginalności i podkreślą atmosferę świąt. Zrobienie wianka z ażurowych serwetek to szybki sposób na śnieżnobiałą ozdobę do powieszenia na ścianie lub drzwiach.

Rada: Do dekoracji stroiku na Boże Narodzenie najlepiej używać choinkowych lampek z białym lub przezroczystym przewodem, aby nie było go widać pomiędzy papierowymi płatkami ażurowych serwetek.

Potrzebujesz:

silikonowego kleju termicznego,

okrągłego stelaża do robienia wianków o średnicy ok. 25-30 cm (można kupić je na giełdzie kwiatowej lub w sklepie z artykułami florystycznymi),

trzy opakowania białych ażurowych papierowych serwetek o różnych wielkościach,

białego sprayu,

lampek choinkowych z białym lub przezroczystym przewodem zasilanych baterią,

nożyczek,

żyłki.

Jak zrobić stroik na Boże Narodzenie?

1. Okrągły stelaż do robienia wianków pomaluj dokładnie sprayem, aby miał jednolity biały kolor i odstaw do wyschnięcia (ok. 15 min).

2. Kiedy farba wyschnie możesz przyklejać serwetki. Zacznij od przyklejania największych rozetek. Każdą serwetkę zmarszcz w środku (na wianku wyeksponowane powinny być ażurowe brzegi serwetki, a zmarszczony środek serwetki należy przykleić do wianka).

3. W miejscu zmarszczenia nałóż dużą ilość kleju i przyklej serwetkę do stelaża. Podobnie postępuj z kolejnymi serwetkami, tak aby pokryły całą powierzchnię stelaża.

4. Miejsca pomiędzy dużymi serwetkami, w których widać prześwity, uzupełnij mniejszymi rozetkami. Wianek powinien być gęsto oklejony serwetkami.

5. Oklejony wianek udekoruj dookoła choinkowymi lampkami, rozkładając równomiernie żaróweczki pomiędzy papierowe płatki.

6. Po rozłożeniu lampek rozchyl płatki serwetek, tak aby zasłonić nimi żaróweczki. W ten sposób uzyskasz efekt rozproszonego światła.

7. Nadmiar przewodu od lampek okręć wokół baterii i przywiąż całość od spodu wianka przezroczystą żyłką.