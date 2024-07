Chodzenie na roraty z lampionem to popularny, zwłaszcza wśród dzieci, zwyczaj adwentowy. Lampion można wykonać samodzielnie z plastikowej butelki lub słoika oraz kolorowej folii witrażowej. Bezpiecznym źródłem światła wewnątrz lampionu może być niewielka latarka.

Roraty to pierwsza msza poranna odprawiana w Kościele Katolickim w okresie adwentu. Jest to msza wotywna ku czci Najświętszej Maryi Panny. Odprawia się ją o wschodzie słońca (na ogół o godz. 6.00 lub 7.00), a także ponownie wieczorem. Tradycją jest, że wierni przychodzą na roraty ze świecami i lampionami, które rozświetlają panujący w kościele mrok. Światło świec jest symbolem dobrej nowiny o zbliżającym się nadejściu Jezusa – Światłości świata

Własnoręczny lampion na roraty z butelki PET

Żeby zrobić ciekawy lampion, dobrze jest zaplanować wcześniej, jakie wzory znajdą się na nim i jak będą one ułożone. Można wcześniej naszkicować lampion na kartce.

Obecnie lampiony roratne zamiast świecy częściej mają w środku latarkę lub lampkę na baterie. Jest to bezpieczniejsze rozwiązanie, zwłaszcza dla dzieci. Wykonany z tektury lampion może bowiem łatwo zająć się od ognia i doprowadzić do poparzeń, a nawet pożaru. Pierwszą rzeczą, którą należy zatem przygotować, jest niewielka, wąska latarka lub lampka na baterie, dająca ciepłe światło. Powinna ona być na tyle długa, aby łatwo można było trzymać ją w dłoni. Pozostałe elementy potrzebne do wykonania lampionu to:

plastikowa, przezroczysta butelka po napoju,

kolorowa folia witrażowa (półprzezroczysta),

nożyczki.

1. Z butelki należy oderwać etykietę, a samą butelkę oczyścić z resztek kleju (ewentualnie zaplanować takie rozmieszczenie elementów wyciętych z folii witrażowej, które pozwoli zakryć te ślady).

2. Od butelki trzeba odciąć gwint tak, aby można było umieścić w tym miejscu stabilnie trzonek latarki.

3. Należy też odciąć dno, aby butelka swoim kształtem przypominała kielich.

4. Z folii witrażowej następnie można wyciąć wzory np. gwiazdki, płatki śniegu, płomienie świecy, koła lub inne figury, następnie nakleić je na zewnętrzną stronę butelki.

Lampion roratny ze słoika

Do przygotowania lampionu potrzebne są:

słoik szklany,

sznurek lub miękki drut,

biała, błękitna lub szara folia samoprzylepna (witrażowa) z motywami świątecznymi (gwiazdki, serduszka i inne motywy można też wyciąć samodzielnie w gładkiej matowej folii),

(gwiazdki, serduszka i inne motywy można też wyciąć samodzielnie w gładkiej matowej folii), nożyczki,

ołówek,

kombinerki,

niska świeczka – podgrzewacz i zapałki.

Wykonanie

Folię przytnij tak, by otuliła słoik po obwodzie.

Jeśli ma gotowe wzory świąteczne – przyklej ją po zewnętrznej stronie słoika. Jeśli ich nie ma – przed przyklejeniem wytnij gwiazdki, serduszka, choinki lub inne wzory, a następnie przyklej ją do słoika.

– przyklej ją po zewnętrznej stronie słoika. Jeśli ich nie ma – przed przyklejeniem wytnij gwiazdki, serduszka, choinki lub inne wzory, a następnie przyklej ją do słoika. Z drutu długości około 50 cm przygotuj długi pałąk – rączkę. Na obu jej końcach zrób pętelki przy pomocy ołówka i kombinerek: koniec drutu zagnij na ołówku, a końcówkę i dłużą część drutu zakręć kombinerkami tak, żeby uzyskać splot jak w sznurku.

Drugim kawałkiem drutu lub sznurkiem przymocuj drucianą rączkę do szyjki słoika. W tym celu przeciągnij sznurek lub drut przez pętelki rączki i spleć lub mocno zawiąż wokół szyjki słoika.

Włóż zapaloną świeczkę do środka.

Gotowe.

Lampion można też zrobić z metalowej puszki po konserwach wycinając w niej świąteczny motyw, i malując z zewnątrz farbą w sprayu. Dla wygody można też przymocować drucianą rączkę.