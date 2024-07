Stłuczenie mózgu objawia się utratą przytomności i w zależności od umiejscowienia urazu szeregiem innych, zazwyczaj poważnych dolegliwości. Leczenie polega przede wszystkim na hospitalizacji, która nierzadko wymaga nawet kilku tygodni.

Reklama

Objawy stłuczenia mózgu – utrata przytomności i zaburzenia koordynacji ruchowej

Stłuczenie płata czołowego i skroniowego to uszkodzenie obszarów odpowiedzialnych za pamięć, koncentrację i emocje. W wyniku stłuczenia mózgu najczęściej dochodzi do uszkodzenia tych właśnie miejsc. Stłuczenia pnia mózgu to uraz ciężki lub krytyczny, w wyniku którego śmiertelność wynosi aż 50%.

Objawy charakterystyczne dla stłuczenia mózgu to:

utrata przytomności, gdzie może nawet dochodzić do kilku następujących po sobie omdleń, wówczas może to być objaw wstrząśnienia mózgu, które powoduje również wymioty i czasową niepamięć wsteczną. Wstrząśnienie różni się od stłuczenia tym, że nie powoduje trwałych zmian w strukturze mózgu i jest schorzeniem krótkotrwałym;

utrata przytomności dopiero po kilku godzinach od urazu, może się wiązać z długotrwałą utratą przytomności, co jest często objawem np. obrzęku mózgu;

ból głowy, nudności;

zaburzenie równowagi;

zaburzenie koordynacji ruchowej – ataksja;

splątanie, dezorientacja;

zaburzenia mowy, ruchu, wzroku – zwężanie źrenic;

niedowłady;

niedoczulica;

wyprostowane kończyny;

niekontrolowanie odruchów fizjologicznych, czyli bezwiedne oddawanie moczu i kału.

Zobacz także

Czas trwania objawów stłuczenia mózgu uzależniony jest od rozległości urazu, jednak zwykle trwa nie krócej niż kilka tygodni. Objawy mogą ustąpić po hospitalizacji, jednak zdarza się, że są przyczyną trwałego inwalidztwa. Powikłania do jakich może dojść to obrzęk mózgu lub wtórny krwotok do zniszczonej tkanki.

Reklama

Stłuczenie mózgu – leczenie – kilkutygodniowa hospitalizacja

Stłuczenie mózgu jest diagnozowane na podstawie wywiadu lekarskiego oraz tomografii komputerowej głowy. Jeżeli stwierdzona zostanie obecność krwiaka, wówczas niezbędna jest interwencja chirurgiczna. Zdarza się, że krwiaki w wyniku stłuczenia mózgu pojawiają się dopiero po 5 a nawet 30 dniach od urazu. W tym schorzeniu niezbędna jest hospitalizacja i specjalistyczna opieka medyczna, trwająca od kilku do kilkunastu tygodni.