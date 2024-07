Stłuczenie kości ogonowej (inaczej kości guzicznej) najczęściej zdarza się podczas upadku, kiedy ciało uderza w twardą nawierzchnię dolnym odcinkiem kręgosłupa. Taki upadek może być przyczyną nie tylko stłuczenia, ale też pęknięcia kości ogonowej. Jeśli więc ból po wypadku jest silny, należy udać się do lekarza.

Jakie są objawy stłuczenia kości ogonowej?

Najważniejszym objawem jest silny ból, który często uniemożliwia poruszanie się. Ból ten promieniuje na inne części ciała: wzdłuż kręgosłupa w górę i wzdłuż kości udowych. Ból z czasem może stawać się coraz silniejszy, może towarzyszyć mu obrzęk i siniak w stłuczonym miejscu. W przypadku urazu kości guzicznej takie dolegliwości mogą utrzymywać się do 2-3 tygodni.

Najlepiej jest bezpośrednio po doznaniu urazu wybrać się do lekarza. Może on zlecić wykonanie prześwietlenia, na podstawie którego rozpozna, czy doszło do stłuczenia czy pęknięcia kości ogonowej.

Jak leczy się stłuczenie kości ogonowej?

Ból i obrzęk związany ze stłuczeniem kości ogonowej można doraźnie uśmierzyć przy pomocy zimnych okładów. Możesz robić je przy pomocy woreczka z lodem. Przykładaj go do bolącego miejsca.

Kiedy musisz przez dłuższy czas siedzieć, połóż sobie na krzesło miękką poduszkę lub poduszkę przeciwodleżynową. Tę drugą możesz kupić w sklepach ze sprzętem rehabilitacyjny, kosztuje ok. 25 zł.

Smaruj bolące miejsce maścią na stłuczenia. Ma ona działanie chłodzące, zmniejszające obrzęki i uśmierzające ból. Tubka zawierająca 75 ml żelu kosztuje ok. 12 zł.

Możesz też stosować maści przeciwbólowe. Koszt tubki zawierającej 100 ml maści to od 10 do 20 zł.

Jeśli ból jest naprawdę silny, możesz przyjmować leki przeciwbólowe dostępne bez recepty. Pamiętaj, że tabletek przeciwbólowych na ogół nie powinno się stosować dłużej niż przez 3 dni, jeśli przyjmuje się je 2-3 razy dziennie.