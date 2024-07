Jeśli pierś jest obrzmiała i pełna mleka, ale nie chce ono wypływać na zewnątrz, doszło do zastoju pokarmu. W takim wypadku pomoże częste przystawianie dziecka do piersi albo ciepły okład. Nie wolno naciskać piersi ani jej zbyt mocno masować.

Na zastój pokarmu najlepsze karmienie

Gdy pierś jest obolała i nabrzmiała, dziecku może być trudno uchwycić brodawkę w odpowiedni do ssania sposób. Dlatego wygodna i dla matki, i dla dziecka będzie pozycja, w której maluch znajdzie się pod pachą matki. Karmienie powinno odbywać się w półtoragodzinnych odstępach i rozpoczynać od chorej piersi. Nie wolno uciskać chorej piersi, można ją jedynie delikatnie masować w kierunku do brodawki. Ulgę może przynieść też odciąganie pokarmu między karmieniami.

Okłady na piersi z zastojem pokarmu

Przed przystawieniem malca dobrze jest zrobić ciepły okład na pierś, z której pokarm nie chce wypływać. Można też wziąć ciepłą kąpiel. Powinno to ułatwić malcowi ssanie. Nieprzyjemne dolegliwości spowodowane przez zastój pokarmu złagodzi przyłożenie po karmieniu zimnego kompresu i trzymanie go przez 20 minut do pół godziny. Takie zimne okłady można robić z użyciem specjalnych chłodzących kompresów żelowych, lodu w ręczniku czy pieluszce albo nawet z liści kapusty.

Stres może powodować zastój pokarmu

Dla zdrowia dziecka i prawidłowej laktacji ważne jest nastawienie karmiącej matki i jej samopoczucie. Dlatego gdy dojdzie do zastoju pokarmu, należy dołożyć starań, by się mimo to zrelaksować i ukoić nerwy. Stres negatywnie wpływa na laktację. Na zastój pokarmu zaleca się picie herbatki z melisy, która redukuje objawy zdenerwowania.

