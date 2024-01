Anna Lewandowska nie ukrywa, że dba o zdrowy styl życia całej rodziny i nie tylko przywiązuje ogromną wagę do aktywnie spędzanego czasu, ale i do zbilansowanej diety. Teraz trenerka zaskoczyła relacją z córkami i pokazała, co znajduje się na ich talerzach z przekąskami. Laura i Klara są zachwycone, ale niektórzy mogą być mocno zaskoczeni...

Tak Anna Lewandowska karmi córki Klarę i Laurę

Anna Lewandowska razem z Robertem Lewandowskim rozwijają swoje marki i są ich żywą reklamą. Para sportowców może pochwalić się rewelacyjną formą, na którą składa się nie tylko aktywność fizyczna, ale i odpowiednia dieta. Anna Lewandowska zdrowe nawyki żywieniowe przekazuje też swoim córkom. Laura i Klara zostały nagrane podczas jednego z posiłków, który był złożony wyłącznie z warzyw i zdrowego, zielonego smoothie. Dziewczynki nie miały problemu, żeby je błyskawicznie schrupać i wymieniły nawet swoje ulubione:

Twoje ulubione warzywo Laura? zapytała Anna Lewandowska

Laura bez trudu powiedziała wprost, że uwielbia brokuły, co udowodniła zjadając jeden z nich, a potem sięgnęła po sałatę rzymską:

Brocoli - powiedziała bez wahania Laura, a Klara dodała jeszcze: I papryka.

Instagram @annalewandowska

Anna Lewandowska wyraziła nadzieję, że jej fanki równie chętnie sięgają po warzywa, dbając o swoją dietę zarówno podczas kolejnych wyzwań, jakie przygotowuje dla nich trenerka, jak i podczas przygotowywania codziennych posiłków. Anna Lewandowska nie ukrywa, że czasem pozwala sobie na drobne grzeszki, a jej córki jedzą też słodkie produkty jej marki, ale na co dzień dbają, aby na talerzach królowały zdrowe posiłki z warzywami w roli głównej.

Spodziewaliście się, że Laura i Klara Lewandowskie będą aż tak zajadać się warzywami? Trzeba przyznać, że z pewnością nauka zdrowych nawyków zaprocentuje w przyszłości.

