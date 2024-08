Trwa Światowy Tydzień Karmienia Piersią i z tej okazji Małgorzata Tomaszewska zamieściła na swoim Instagramie bardzo ważny wpis. Jak się okazało, sama niedawno otrzymała od internautów piętnujące komentarze za zdjęcie, na którym karmiła córeczkę piersią. Postanowiła nawiązać do tej burzy pod swoim zdjęciem właśnie we wpisie nawiązującym do Światowego Tygodnia Karmienia Piersią. Pokazała również nowe ujęcie z córeczką.

Małgorzata Tomaszewska pokazała, jak karmi córeczkę, a w sieci zawrzało. Tak odpowiedziała

Małgorzata Tomaszewska po raz drugi została mamą w lutym 2024 roku. Od tamtej pory chętnie dzieli się z fanami kadrami z córeczką. Jakiś czas temu postanowiła udostępnić również zdjęcie, na którym pokazała, jak karmi piersią swoją pociechę. Jak się okazało, ta fotka wywołała oburzenie wśród części internautów. Teraz prezenterka postanowiła odpowiedzieć na tę burzę w swoim nowym wpisie związanym ze Światowym Tygodniem Karmienia Piersią.

1-7.08 Światowy Tydzień Karmienia Piersią. Jakiś czas temu wstawiłam na Instagram zdjęcie jak karmię piersią. Wśród masy pozytywnych i miłych komentarzy niestety trafiło się kilka piętnujących publiczne karmienie piersią (o ironio od kobiet!). To pokazało mi, że w dalszym ciągu potrzebne jest budowanie świadomości i w pełni popieram światowy tydzień promujący karmienie piersią. - zaczęła swój wpis Małgorzata Tomaszewska

W dalszej części swojego wpisu Małgorzata Tomaszewska przyznała wprost, że życzyłaby sobie, jak również innym mamom, aby widok kobiety karmiącej nigdy nie budził kontrowersji.

Jestem ogromnie wdzięczna, że przez pierwsze pół roku życia mojego synka i córki było mi dane karmić piersią. Nie zawsze jest to łatwe, nie każda kobieta może karmić piersią, dlatego traktuję to jako ogromny przywilej. Nie zamknęłam się na ten czas w domu, tylko wychodziłam i karmiłam moje dzieci wszędzie. Życzę sobie oraz wszystkim obecnym i przyszłym mamom, żeby widok kobiety karmiącej piersią nigdy nie budził kontrowersji - dodała prezenterka

Pod nowym wpisem Małgorzaty Tomaszewskiej pojawiło się mnóstwo ciepłych słów od internautów. Zwłaszcza fanki prezenterki są wdzięczne, że poruszyła ona tak ważny temat i napisała o nim w tak pięknych słowach.

Pięknie napisane Gosiu, jako świeżo upieczona mama mam takie same odczucia

Brawo Małgosiu. W pełni popieram

Dziękuję Ci Małgosiu za ten post. Sama karmiłam synka piersią i wszędzie, więc znam emocje temu towarzyszące. Jestem wdzięczna, że miałam taki przywilej