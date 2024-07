Klaudia Halejcio odwiedziła nasze studio i udzieliła wyczerpującego wywiadu. W szczerej rozmowie z redaktorem Party.pl otworzyła się także na temat zmian w wyglądzie. Okazało się, że nie ma nic przeciwko operacjom plastycznym. Wyznała też, że jest wiele rzeczy, które chciałaby w sobie zmienić.

Klaudia Halejcio o operacjach plastycznych

Jakiś czas temu Klaudia Halejcio postanowiła odmienić swój uśmiech. Nie zdecydowała się jednak na popularne wśród gwiazd licówki, a na bonding. Na jej decyzję wpłynął fakt, że w jednej z odwiedzonych przez nią klinik poczuła się niezwykle zaopiekowana. To właśnie tam specjaliści namówili ją na aparat na zęby, a następnie na odbudowę estetyczną uzębienia.

- Ten uśmiech to jest taki plus do pewności siebie. Ja się zastanawiam, czemu tak długo na to czekałam. Ale ja się bałam. Jestem po prostu - jeśli chodzi o takie zmiany - bardzo przestraszona. (...) Ja bym dużo rzeczy chciała zmienić, ale mi po prostu strach nie pozwala - wyznała Kaludia Halejcio.

W dalszej części rozmowy influencerka wyznała, że nie ma nic przeciwko medycynie estetycznej. Dodała, że jeżeli dzięki ingerencji w urodę ktoś może czuć się lepiej we własnej skórze, to jest to jak najbardziej do zaakceptowania. Podkreśliła jednak, że ważna jest w tym wszystkim naturalność, a nie upodabnianie się do innych. Zdradziła też, że sama chciałaby odmienić wygląd swoich piersi.

- Dla kobiety to jest bardzo ważne, więc czemu by tego nie robić. (...) Ja bym bardzo chciała zrobić biust po ciąży. (...) Uważam, ze powinni robić to na kasę chorych [dziś NFZ - przyp. red.], naprawdę każdej kobiecie. To jest niesprawiedliwe - powiedziała.

Klaudia Halejcio wyznała także, co myślała na temat swojego biustu w trakcie ciąży oraz kilka miesięcy później. Zdradziła również czy wyklucza ingerencję w urodę oraz to, jak reaguje na igłę lekarską. Zobaczcie całość w naszym wideo!

