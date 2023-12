Anna Lewandowska nie wstydzi się tego, że gdy dorastała nie przelewało się najlepiej w jej domu. Choć dziś niczego jej nie brakuje, to kiedyś jej rodzina ledwo wiązała koniec z końcem. Przykre doświadczenia sprawiły, że chętnie pomaga innym i uczy tego samego swojego córki.

Anna i Robert Lewandowscy żyją w luksusach, o których wiele osób może tylko pomarzyć. Majątek małżeństwa szacuje się na ponad 600 milinów złotych. Jednak w okresie dorastania żona piłkarza musiała zmierzyć się z wieloma przeciwnościami losu. Gdy miała zaledwie 12 lat, ojciec trenerki postanowił ich opuścić — co odbiło się na jej dzieciństwie. Trudne doświadczenia spowodowały, że Lewandowska ma w sobie sporo empatii i współczucia, dlatego już jako dorosła kobieta chętnie pomaga potrzebującym.

W dalszej części rozmowy Anna Lewandowska zdradziła, że trudne dzieciństwo spowodowało, że dziś chętnie angażuje się w akcje charytatywne m.in. w Szlachetną Paczkę. Nie ukrywa jednak, że ten czas również przypomina jej o bolesnych doświadczeniach z dzieciństwa.

To doświadczenie zdecydowanie kształtuje moje podejście do pomagania innym. Choć nie ukrywam, że czasami udział w różnych akcjach charytatywnych przywołuje we mnie też przykre wspomnienia.

Żona Roberta Lewandowskiego przyznała, że chce uczyć empatii swoje córki, z którymi chętnie pakuje paczki dla potrzebujących. Choć z młodszą pociechą trochę ciężej jej to wychodzi.

Staram się przekazywać te wartości moim córkom. Choć z Laurą to czasem trudniejsze (śmiech). Wydaje mi się, że to chyba efekt bycia młodszą siostrą. Z dziewczynkami często robimy porządki w domu i zabawki, którymi już się nie bawią, pakujemy do paczek i oddajemy potrzebującym. Wtedy tłumaczę im, dlaczego to robimy i wtedy padają pytania o to, dlaczego są rodziny, które nie mają pieniędzy. To są trudne rozmowy i trudne pytania, ale uważam, że trzeba je prowadzić i budować w dzieciach wrażliwość na odczucia i potrzeby innych.

— zdradziła żona Roberta Lewandowskiego.