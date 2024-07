Alergie pokarmowe u niemowląt są najczęściej dziedziczne. Dlatego rodzice, którzy są alergikami powinni szczególnie bacznie obserwować swoje dziecko.

Alergia pokarmowa u niemowlaka objawia się najczęściej wysypką na skórze, biegunką lub zaparciami. Pocieszający jest fakt, że większość wcześnie pojawiających się alergii ustępuje samoistnie około 3-5 roku życia. Alergie pokarmowe występują najczęściej w wyniku dziedziczenia, nie oznacza to jednak, że dziecko będzie tak samo jak rodzic reagowało na konkretny alergen.

Alergia pokarmowa u niemowlaka – reakcja organizmu na alergen

Alergia jest to niewłaściwa, nadmierna reakcja organizmu na dany składnik. Układ odpornościowy rozpoznaje alergen jako szkodliwy związek – antygen uczulający w związku z czym zaczyna produkować przeciwciała. W przypadku alergii pokarmowych czynnikiem powodującym wytwarzanie przeciwciał są niektóre pokarmy lub ich składniki. Reakcja alergiczna może pojawić się u dziecka już nawet w pierwszych tygodniach życia.

Przyczyny alergii pokarmowych u niemowląt, alergeny pokarmowe

Główną przyczyną alergii są czynniki genetyczne, tuż za nimi znajdują się uszkodzenia ochronnej flory jelit najczęściej w wyniku antybiotykoterapii oraz infekcji wirusowych i bakteryjnych. Powstawaniu alergii pokarmowych sprzyjają również niekorzystne czynniki środowiskowe, takie jak zanieczyszczenie powietrza, wzmacniacze smaku (np. glutaminian sodu obecny np. w zupkach w proszku), barwniki, słodziki znajdujące się w pożywieniu, narażanie dziecka na kontakt z dymem papierosowym lub częste leczenie antybiotykami. Najczęstszymi alergenami pokarmowymi w przypadku niemowląt są:

owoce: truskawki, morele, śliwki, brzoskwinie,

warzywa: szpinak, kapusta, pomidory, seler,

mleko krowie oraz jego przetwory,

mięso, szczególnie wołowina,

jaja,

zboża zawierające gluten,

soja.

Alergie pokarmowe u niemowląt – zapobieganie

Jeżeli rodzice są alergikami, występuje duże prawdopodobieństwo, że u dziecka również dojdzie do rozwoju alergii. Dlatego ważne jest karmienie dziecka mlekiem matki co najmniej przez pierwsze sześć miesięcy życia. Ze względu na to, że alergeny przenikają do mleka matki, karmiąca powinna uważać na to, co je.

W czasie karmienia mama powinna zrezygnować z pokarmów najsilniej uczulających, takich jak mleko i jego przetwory, jaja oraz orzechy. W pierwszym roku życia trzeba ograniczyć podawanie maluchowi pokarmów szczególnie uczulających, a gdy po szóstym miesiącu wprowadzamy do jego diety stałe pokarmy, obserwujmy reakcję na każdy z nich. Przy czym pamiętajmy, że reakcja alergiczna nie musi pojawić się po jednorazowym spożyciu alergenu. Może ona pojawić się dopiero po drugim, trzecim podaniu dziecku tego składnika.

