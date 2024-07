Pierwsza pomoc dla niemowląt w przypadku zakrztuszenia wymaga właściwej oceny sytuacji

Zakrztuszenie to inaczej zablokowanie dróg oddechowych ciałem obcym. Jeśli dziecko jest sine i nie może oddychać, natychmiast należy wezwać pogotowie i rozpocząć udzielanie pierwszej pomocy. Gdy dziecko może nabrać powietrza, być może będzie w stanie wykasłać to, co utknęło w jego drogach oddechowych.