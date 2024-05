Od kiedy Małgorzata Tomaszewska ponownie została mamą, co jakiś czas pokazuje, jak rośnie jej pociecha. Prezenterka postanowiła wykorzystać słoneczną pogodę do zrobienia sobie pięknych zdjęć z córeczką na balkonie. Na jednym z nich 35-latka karmi swoją pociechę, co oburzyło jedną z internautek. Tomaszewska od razu zareagowała!

Małgorzata Tomaszewska pokazała, jak karmi córkę

W lutym Małgorzata Tomaszewska ponownie została mamą córeczki o imieniu Laura. Prezenterka wychowuje również synka o imieniu Enzo. Jednak nie wiadomo, kto jest ojcem jej dzieci, ponieważ była prowadząca "Pytania na śniadanie" bardzo chroni swojej prywatności. Ostatnio Małgorzata Tomaszewska dwa miesiące po porodzie podzieliła się swoim szczęściem, a teraz postanowiła pochwalić się wspólnymi chwilami ze swoją córeczką. 35-latka pokazała, jak odpoczywa na balkonie oraz jak karmi Laurę.

Pięknej niedzieli — napisała Małgorzata Tomaszewska.

Pod zdjęcie Małgorzaty Tomaszewskiej jedna z internautek zarzuciła prezenterce, że nie powinna karmić swojej córeczki na balkonie, ponieważ wszystko widać. 35-latka jak zawsze zareagowała z klasą.

Z cyckiem na balkonie — napisała jedna z internautek.

Tak droga pani. Karmienie piersią jest piękne. Na balkonie również — odpowiedziała Tomaszewska.

Pod wpisem byłej prowadzącej "Pytanie na śniadanie" pojawiło się również mnóstwo miłych komentarzy i ciepłych słów. My również jesteśmy zachwyceni wspólnymi zdjęciami mamy i córki, liczymy na więcej.

Małgosiu kochana tęsknimy fani. Dużo zdrówka dla was. Udanej niedzieli

Pani Gosiu wyglądacie prześlicznie

Zawsze wzrusza mnie widok, karmienia piersią. Tak bardzo za tym tęsknię — czytamy dalej w komentarzach.

