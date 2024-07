Seks analny to częsta fantazja seksualna, zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. Zwykle jednak partnerzy wstydzą się przyznać do ochoty na stosunek doodbytniczy.

Rozmowa o fantazjach seksualnych nie jest łatwa nawet między ufającymi sobie i będącymi w długim związku partnerami. Seks analny postrzegany jest jako perwersja – zwłaszcza kobiety mają często problem z przyznaniem się, że chciałyby go spróbować.

Seks analny – jak to się robi?

Jest to z pewnością sposób na dodanie pikanterii związkowi, urozmaicenie życia seksualnego, otworzenie się na zupełnie nowe doznania. Znali go już starożytni Grecy, stamtąd też wziął swoją alternatywną nazwę – miłość grecka. Nawet Kamasutra podpowiada jakie pozycje są idealne dla seksu analnego. Poniżej podajemy kilka wskazówek, które pomogą bez przykrych niespodzianek rozpocząć analną przygodę.

Krok 1 – rozmowa. Ważne jest, aby zgodę na ten rodzaj zbliżenia wyraziły obie strony. Pamiętajmy, że każdy człowiek posiada niezbywalne prawo do decydowania, czy chce wziąć udział w określonych zachowaniach seksualnych, czy nie. Warto ustalić na jakich zasadach będzie się odbywał cały akt. Wyobrażenia o seksie analnym mogą bardzo różnić się od rzeczywistości. Oboje musicie mieć świadomość, że drugiej stronie w pewnym momencie nowe doświadczenie może przestać się podobać. Nie należy naciskać na partnera, oczekiwać, że skoro decyzja została podjęta, do współżycia per rectum, czyli przez odbyt koniecznie musi dojść. Jeśli odczuwasz ból podczas wprowadzania penisa do odbytu, nie zmuszaj się, by „dotrzymać słowa”.

Krok 2 – higiena. Tutaj należy zadbać o nią ze szczególną starannością. Odbyt i jego okolice kojarzą się raczej z czynnościami fizjologicznymi, a nie obszarem erogennym. Aby uniknąć nieprzyjemnego zapachu i zadbać o czystość należy przed każdym stosunkiem dokładnie wymyć tę okolicę. Zrelaksuj się w ciepłej kąpieli dokładnie myjąc całe ciało, skupiając się na okolicach intymnych. Pomocna może być też gruszka do lewatywy, której zastosowanie przed stosunkiem zapewnia wysoki komfort zbliżenia. Ważne też jest, aby co najmniej na kilka godzin przed stosunkiem pójść do toalety i opróżnić jelita.

Krok 3 – cierpliwość i delikatność. Są to kluczowe czynniki determinujące powodzenie całego przedsięwzięcia. Pośpiech jest złym doradcą, również robienie czegokolwiek na siłę nie wpłynie pozytywnie na doświadczenia, jakie oboje z tego wyniesiecie. Zadbajcie o to, aby sprawiało wam to przyjemność. Wprowadzenie penisa do odbytu po raz pierwszy jest zadaniem niełatwym. Próby powinny być powolne, należy wycofać się przy uczuciu dyskomfortu. Pamiętajmy, że pospieszne działanie wywołać może jedynie ból i niechęć do dalszych prób.

Krok 4 – lubrykant. Nieodłączny partner seksu analnego. Ułatwia penetrację i potęguje doznania. Używanie wazeliny, kremu czy oliwki kosmetycznej jest niewskazane przy jednoczesnym stosowaniu prezerwatyw, ponieważ środki te niszczą lateks, opiera im się jedynie prezerwatywa wykonana z poliuretanu. Do nawilżenia należy używać preparatów o podłożu wodnym a nie tłuszczowym. Używanie prezerwatywy podczas seksu analnego jest kluczowe nawet dla par z długim stażem związku.

Krok 5 – znów higiena. Po stosunku należy dokładnie wymyć okolice intymne w celu uniknięcia nieprzyjemnych infekcji.