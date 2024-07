Szlaczki dla dzieci to farma zabawy i aktywnie spędzonego czasu. Rysowanie szlaczków ma także dodatkowe zalety, jest przygotowaniem do opanowania sztuki pisania, treningiem motoryki ciała dziecka i pełni funkcję edukacyjną – stymuluje proces rozwoju dziecka.

Aby dziecko opanowało umiejętność pisania potrzebuje wcześniej zdobyć odpowiednie przygotowanie. Przygotowaniem do pisania jest ćwiczenie płynności i precyzji ruchów, poprawa koordynacji ruchów i wzroku oraz rozwój sprawności motorycznej.

Szlaczki dla dzieci – zabawa, trening i edukacja

Rysowanie szlaczków warto rozpocząć już od czwartego roku życia. Jest to jeden z zasadniczych kroków długofalowego procesu nauki pisania. Rysowanie szlaczków to trening manualny. Dziecko odwzorowując linie, łuki, koła, zygzaki wyrabia precyzję i płynność w ruchach dłoni. Szlaczki to dla dzieci forma zabawy, kreatywnej zabawy, w trakcie której maluch może ćwiczyć koncentrację.

Szlaczki: ćwiczenie nie tylko dla dłoni

Podczas odzworowywania szlaczków dziecko ćwiczy mięśnie nie tylko dłoni, ale całej ręki. Trening obejmuje palce, dłoń i nadgarstek, a także ramię i przedramię. Poza aspektem motoryki ciała i koordynacji wzrokowo-ruchowej, szlaczki są także okazją do opanowania techniki utrzymywania przyborów do pisania i rysowania w dłoni. Im wcześniej dziecko opanuje tę zdolność, tym szybciej i łatwiej nauczy się pisać.

Jak uczyć dziecko rysowania szlaczków

Rodzic powinien zademonstrować dziecku, w jaki sposób należy trzymać w dłoni kredkę. Pierwszą zasadą jest ułożenie kredki w dłoni. Powinna być ona utrzymywana pomiędzy trzema palcami: – kciukiem, palcem wskazującym i palcem środkowym. Ważne, aby paluszki dziecka, które utrzymują kredkę, nie leżały na kartce papieru, ale znajdowały się około 2 cm ponad nią. Rodzic powinien zwrócić także uwagę na siłę, z jaką maluch trzyma kredkę. Mięśnie ręki nie mogą być napięte, będzie to męczyło dziecko i może zniechęcić je do ćwiczeń. Kredka powinna swobodnie i lekko utrzymywać się pomiędzy palcami.