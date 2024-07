Zabawy dla przedszkolaków spełniają ważną rolę w rozwoju dziecka. Oprócz wartości poznawczych, rozwijają kompetencje społeczne – uczą szacunku do innych oraz pomagają radzić sobie w trudnych emocjonalnie sytuacjach. Cenne są zarówno tradycyjne zabawy dla przedszkolaków, takie jak ciuciubabka, kółko graniaste, stary niedźwiedź, mam chusteczkę, jak i te bardziej innowacyjne.

Integracyjne zabawy dla przedszkolaków

Kreatywność, współzawodnictwo, dobra pamięć, śmiech – zabawy dla przedszkolaków to przyjemność i nauka w jednym.

1. Zabawa w krowę

Należy zacząć od wyboru osoby, która będzie krową. Kiedy decyzja już zapadnie, osoba ta wyciąga dłoń lub dłonie (w zależności od liczby uczestników), a pozostali łapią ją za place. Postać mianowana na krowę wypowiada słowa „Czy krowa daje mleko” i zaczyna wymieniać różne kolory, dzieci odpowiadają „tak” lub „nie”. Kiedy przybrana krowa wypowie słowo „biały”, dzieci krzyczą „tak” i zaczynają uciekać. Krowa ma za zadanie wszystkich złapać.

2. Fasolki – zabawa na kreatywność

Do zabawy potrzebne są fasolki – możesz wykorzystać prawdziwe warzywa lub ilustracje. Zadaniem dzieci jest podchodzenie do rówieśników i zadawanie pytań – za każdą odpowiedź „tak” otrzymują od prowadzącego fasolkę. Wygrywa ten, kto zdobędzie najwięcej warzyw. Dobrze jest wyznaczyć na początku czas, np. 5 minut i odmierzać go ze stoperem w ręku (dzieci będą miały poczucie sprawiedliwości).

3. Zabawa zapoznawcza

Dzieci siadają w kole, zamykają oczy. Dorosły podchodzi do wybranego dziecka i dotyka jego ramienia. Wybrane dziecko staje tyłem do grupy i zamyka oczy. Dzieci razem z prowadzącym wybierają kolejne dziecko, które chowa się pod chustą animacyjną. Osoba stojąca tyłem odwraca się, a dzieci pytają, kogo brakuje. Jeżeli przedszkolakowi uda się zgadnąć, otrzymuje gromkie brawa. Jeśli nie, wybiera osobę, która go zastąpi.

