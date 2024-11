Od jakiegoś czasu media i internauci zastanawiają się, co łączy Piotra Mróz i Ewe z "Rolnik szuka żony", którzy ostatnio pojawiali się na tych samych wydarzeniach. Na jednym z nich oboje szaleli na parkiecie, co jeszcze bardziej podkręciło plotki o ich romansie. Aktor zdecydował się przerwać milczenie i postanowił zaspokoić ciekawość fanów.

Pisali o nim i o Ewie z "Rolnika", teraz przerwał milczenie

Piotr Mróz cieszy się sporą popularnością w Polsce. Aktor pojawił się w takich produkcjach jak "Klan", "Pierwsza miłość" czy "Listy do M", ale największą popularność przyniosła mu rola Kuby Roguza w serialu "Gliniarze". Aktor wygrał nawet 12. edycję "Tańca z gwiazdami" u boku Hanny Żudziewicz. Niedawno zrobiło się o nim jeszcze głośniej, gdy okazało się, że 36-latek zakończył swój pięcioletni związek z modelką Agnieszką Wasilewską. Ostatnio pojawiał się również na różnych wydarzeniach, na których była również Ewa z "Rolnik szuka żony". Oboje wywijali razem na parkiecie, co mocno zaskoczyło fanów. Ostatnio Piotr Mróz zdradził, co łączy go z Ewą, nie pozostawiając żadnych wątpliwości co do ich relacji.

W mediach rozpętała się burza, gdy do sieci trafiły ich wspólne zdjęcia i nagranie. Wszyscy zaczęli podejrzewać, że łączy ich coś więcej niż tylko relacje koleżeńskie. Piotr Mróz miał dość plotek związanych z jego rzekomymi romansami i postanowił zabrać głos na swoim profilu na Instagramie. Aktor chciał zdementować plotki i choć nie zdradził, o kogo dokładnie chodzi, nie jest ciężko się domyślić.

Słuchajcie, chciałbym zdementować pogłoski o swoim kolejnym, już chyba trzecim medialnym związku w tym miesiącu wykreowanym właśnie przez media. Jedyny intensywny związek, który teraz przeżywam, bardzo możliwy jest właśnie z wami moje kochane media. Każda kobieta, którą próbujecie przepisać do mojej skromnej osoby w rzeczywistości, nie jest moją partnerką. Oczywiście znamy się, darzymy się sympatią, ale nic poza tym nas nie łączy — powiedział Piotr Mróz.

W dalszej części aktor "Gliniarzy" zapewnił, że gdy będzie w nowym związku, ma zamiar trzymać go jak najdłużej w tajemnicy. Aktor uniemożliwił również dodawanie komentarzy pod swoim postem, by zapobiec kolejnej medialnej burzy.

Tak jak już mówiłem to w wielu wywiadach swoją kolejną partnerkę, jeżeli taka się pojawi będę trzymał w ukryciu tak długo jak tylko będzie to możliwe. Właśnie po to, żeby uniknąć takich spekulacji i takiego niepotrzebnego szumu — dodał.

