Rozszerzyć działalność gospodarczą można poprzez założenie drugiej firmy, ale także poprzez poszerzenie działalności już prowadzonej o kolejny profil. W przypadku osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą każdą taką zmianę należy zgłosić na formularzu CEIDG-1.

Rozszerzenie działalności gospodarczej: zgłoszenie

Gdy prowadzona działalność gospodarcza, czy to prowadzona indywidualnie, czy w formie spółki osobowej, rozwija się dobrze, można rozszerzyć ją o kolejne usługi. Można tego dokonać zakładając nową firmę, lub rozszerzając działalność istniejącej już działalności. Konieczna w tej drugiej sytuacji jest zmiana wpisu w Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG). Dokonując zgłoszenia podajemy bowiem przedmiot działalności, a gdy się on zmienia – konieczne jest odnotowanie tego w Ewidencji.

Rozszerzenie działalności gospodarczej: formularz CEIDG-1

Rozszerzenia działalności gospodarczej, podobnie jak wpisu do Ewidencji i wprowadzania innych zmian, dokonuje się na formularzu CEIDG-1. Informacja o zgłoszeniu i zmianie dokonanych poprzez ten formularz zostaje automatycznie przekazywana do ZUS i US. Złożyć wniosek można w urzędzie gminy lub poprzez Internet. Dokonanie zmiany kosztuje 50 zł – pieniądze te można wpłacić w kasie urzędu lub przekazać na jego rachunek bankowy.

Wszelkich zmian w zakresie rodzajów wykonywanej działalności gospodarczej dokonuje się podając zakres tej działalności według klasyfikacji PKD, czyli Polskiej Klasyfikacji Działalności. Przeważający rodzaj prowadzonej działalności nie może zostać wykreślony, a jedynie zastąpiony innym. Pozostałe kody działalności można zmieniać dowolnie – poprzez wykreślanie lub dopisywanie nowych. Wykreślając wpis należy przy odpowiednim kodzie zaznaczyć „Wykreślenie”.

Rozszerzenie działalności gospodarczej: skutki dla podatku VAT

Rozszerzenie zakresu prowadzonej działalności u podatnika, który jest zarejestrowany na potrzeby podatku od towarów i usług, co do zasady nie wywołuje żadnych konsekwencji. Inaczej jednak jest w sytuacji, gdy osoba wykonywała czynności korzystające ze zwolnienia, a decyduje się na rozszerzenie działalności o czynności, które są opodatkowane VAT-em.

Przy ustalaniu prawa do odliczenia podatku VAT należy ustalić, czy dokonany zakup ma związek z czynnościami, które są opodatkowane. Nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego, związanego z nabyciem towarów i usług, jeśli są one wykorzystywane do czynności zwolnionych z opodatkowania.

Rozszerzenie działalności gospodarczej: kasa fiskalna

Co do zasady prowadząc działalność gospodarczą na rzecz konsumentów zobowiązani jesteśmy dokumentować sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej. Na paragonie widnieje nazwa podatnika lub jego imię i nazwisko, NIP, adres prowadzenia działalności lub siedziby. Jeśli więc decydujemy się rozszerzyć działalność gospodarczą w ramach istniejącej firmy, to nie ma obowiązku prowadzenia odrębnych kas. Zwiększenie liczby kas fiskalnych zależeć będzie od potrzeb przedsiębiorcy – liczby zawieranych transakcji, liczby placówek firmy. Trzeba pamiętać, że każdą dodatkową kasę trzeba zgłosić do US.