Założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością ponoszenia szeregu kosztów. Są to, po pierwsze, koszty związane z jej rozpoczęciem, a następnie obowiązek uiszczania podatków i składek na ZUS, a także ponoszenia bieżących kosztów działalności.

Koszty działalności gospodarczej: rozpoczęcie działalności

Rozpoczęcie własnej działalności wiąże się, po pierwsze, z koniecznością jej rejestracji. W tym celu należy złożyć wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG – która została utworzona w celu uproszczenia procedury zakładania takiej działalności. Odbywa się ona poprzez wypełnienie formularza elektronicznego, który sam w sobie jest darmowy. Zawiera w sobie zgłoszenie do US oraz wniosek o nadanie numeru REGON. Jeśli jednak przedsiębiorca chce być płatnikiem podatku VAT, będzie musiał złożyć odpowiedni wniosek. Wniosek ten nie wymaga opłaty, jednak (uwaga!) jeśli chcemy uzyskać poświadczenie rejestracji jako podatnik VAT, musimy już uiścić opłatę skarbową.

Zakładając firmę należy liczyć się z koniecznością poniesienia kosztów początkowych. Są one różne, w zależności od tego, na jaką formę prowadzenia działalności się decydujemy. W przypadku zakładania spółki konieczne będzie odprowadzenie podatku od czynności cywilnoprawnych. W niektórych przypadkach umowa musi być zawarta w formie szczególnej, co wiąże się również z koniecznością poniesienia opłaty za dokonanie czynności notarialnej.

Trzeba również liczyć się z ciężarem opłaty za założenie konta firmowego, wyrobienie firmowej pieczątki. Często założenie własnej działalności wiązać się będzie również z opłatą licencyjną na daną działalność, kosztami zakupu odpowiednich środków materialnych, niezbędnych do prowadzenia działalności, jak na przykład odpowiednich maszyn czy komputerów.

Planując założenie własnej działalności warto więc najpierw dokonać odpowiednich kalkulacji tak, aby maksymalnie zredukować koszty. Warto też zorientować się, czy istnieje możliwość dofinansowania rozpoczęcia działalności, na przykład ze środków unijnych.

Koszty działalności gospodarczej: prowadzenie działalności

Prowadzenie własnej działalności wiąże się z koniecznością opłacania podatku dochodowego, składek na ZUS, koniecznością ponoszenia kosztów związanych z księgowością czy wynajmem lokalu, wypłatą wynagrodzeń pracownikom, a także koniecznością dokonywania bieżących zakupów, niezbędnych do prowadzenia tej działalności.

Zakładając działalność gospodarczą mamy możliwość wyboru formy opodatkowania na zasadach ogólnych, czyli według stawki 18% i 32%, bądź wyboru podatku liniowego w wysokości 19%. Trzeba pamiętać, że jedynie wybierając pierwszą możliwość, będziemy mogli korzystać z takich przywilejów jak ulga prorodzinna czy kwota wolna od podatku. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności może nas dotyczyć opłata ryczałtowa lub karta podatkowa.

Jeśli chodzi o składki ZUS, to obowiązuje zasada, iż w ciągu pierwszych dwóch lat opłacamy je w zmniejszonej wysokości. Po upływie tego czasu obowiązani będziemy je jednak opłacać w znacznie większej wysokości, i to niezależnie od uzyskiwanych przychodów. Warto uzyskać rozeznanie, czy nie jesteśmy uprawnieni do podlegania ubezpieczeniu w KRUS, co wiąże się z dużą oszczędnością w tej kwestii.