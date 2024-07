Wycofanie samochodu z działalności gospodarczej może nastąpić poprzez przekazanie go na prywatne potrzeby lub jego zbycie – odpłatne lub nieodpłatne. Jeśli wycofanie samochodu nie wiąże się z uzyskaniem z tego tytułu przychodu, to nie trzeba płacić od niego podatku. Może natomiast wywołać konieczność korekty podatku VAT.

Reklama

Wycofanie samochodu z działalności gospodarczej na potrzeby prywatne

Wycofanie samochodu z działalności gospodarczej na potrzeby prywatne nie jest czynnością odpłatną, nie wywołuje więc skutków w zakresie podatku dochodowego. To znaczy, że przekazując firmowy samochód na potrzeby prywatne nie trzeba płacić podatku PIT.

Wycofanie z ewidencji środków trwałych samochodu osobowego następuje w chwili dokonania adnotacji w prowadzonej ewidencji środków trwałych. Należy wskazać w ewidencji, że samochód wycofywany z prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczany będzie na potrzeby prywatne.

Wycofanie samochodu z działalności gospodarczej: odpłatne zbycie

Sytuacja wygląda nieco inaczej, jeśli nie przekazujemy samochodu na potrzeby prywatne, lecz go sprzedajemy. Nawet jeśli samochód został uprzednio wycofany z działalności na potrzeby prywatne, lecz został sprzedany przed upływem 6 lat od początku miesiąca następującego po tym, w którym nastąpiło wycofanie – zalicza się tę transakcję do przychodów z działalności gospodarczej. Od takiej sprzedaży trzeba zapłacić podatek dochodowy.

Zobacz także

Wycofanie samochodu z działalności gospodarczej: darowizna

Można zdecydować się również na wycofanie samochodu z działalności gospodarczej, a następnie darować go dowolnej osobie. W tej sytuacji, jako że zbycie jest również nieodpłatne, skutki w zakresie podatku dochodowego nie następują. Powstanie jedynie obowiązek podatkowy po stronie obdarowanego. Osoba, która otrzymała samochód w darowiźnie będzie musiała zapłacić podatek od darowizn PCC.

Wycofanie samochodu z działalności gospodarczej: skutki w VAT

Jeśli chodzi o podatek VAT, to nie tylko sprzedaż, ale również zbycie nieodpłatne, w tym przekazanie samochodu na cele prywatne, skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego – jeżeli podatnik miał prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie pojazdu, to w przypadku wycofania samochodu z działalności jest on zobowiązany do dokonania korekty odliczonego wcześniej podatku VAT. Istotna jest wartość początkowa samochodu oraz data jego przekazania:

1. W przypadku samochodów, których wartość nie przekroczyła kwoty 15 000 zł, dokonanie korekty będzie obowiązkowe w przypadku jego przekazania w okresie 12 miesięcy od końca okresu rozliczeniowego, w którym został wydany do użytkowania,

2. Natomiast w przypadku samochodów, których wartość przewyższa 15 000 zł dokonanie korekty będzie obowiązkowe przy przekazaniu ich w okresie kolejnych 5 lat po tym terminie.

3. Jeśli więc chcemy uniknąć obowiązku korygowania VAT, to należy przekazać pojazd na cele prywatne dopiero po upływie tych terminów.

4. Jeśli zaś przedsiębiorca nie posiadał prawa do odliczenia podatku, wówczas przekazanie pojazdu będzie zwolnione z obowiązku opodatkowania, gdy pojazd był używany w firmie wyłącznie dla celów zwolnionych z opodatkowania VAT.