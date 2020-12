Zespół 4Dreamers kończy działalność! Tak pożegnali się z fanami

Smutna informacja dla wszystkich fanów zespołu 4Dreamers! Ostatnio młodzi wokaliści gościli w studiu "Dzień Dobry TVN", gdzie w rozmowie z Agnieszką Woźniak - Starak i Ewą Drzyzgą wyjawili, że w 2021 roku ich grupa muzyczna kończy działalność. Niedługo po udzielonym wywiadzie, piosenkarze zamieścili wpis w swoich mediach społecznościowych, a także zorganizowali live, w którym pożegnali się z fanami. Dlaczego podjęli taką decyzję? Sprawdźcie szczegóły.

Jakub Szmajkowski, Tomasz Gregorczyk, Mateusz Gędek i Maksymilian Więckowski po blisko trzech latach wspólnej pracy, podjęli decyzję o zakończeniu działalności zespołu 4Dreamers. Grupa powstała tuż po tym, jak chłopcy wzięli udział w programie "The Voice Kids". Fantastyczni młodzi wokaliści zyskali grono fanów i szybko stali się ulubieńcami nastolatków.

Niestety, podczas ostatniej wizyty w studiu "Dzień Dobry TVN" piosenkarze oznajmili, że już niedługo zakończą współpracę.

To stresujący moment. Niestety nasza przygoda z zespołem powoli dobiega końca. Jest nam bardzo smutno z tego powodu - powiedział Kuba Szmajkowski w "Dzień Dobry TVN".

Chłopcy dodali jednak, że rozpad ich zespołu nie jest spowodowany jakimś konfliktem, a co więcej po podjęciu decyzji o zakończeniu ich muzycznego projektu zdali sobie sprawę, jak bardzo się lubią! Zakończenie działalności zespołu 4Dreamers wynika z dwóch powodów: Tomasz, Jakub i Mateusz chcą jednak rozwijać swoją solową karierą, a z kolei Maksymilian marzy, aby spełniać się aktorsko. Na koniec dodali, że jest to ich wspólna decyzja i nikt nie wywierał na nich presji.

Po udzieleniu wywiadu dla "Dzień Dobry TVN" na oficjalnym Instagramie zespołu 4Dreamers, pojawiło się oświadczenie chłopaków, w którym pożegnali się z fanami.

Kiedy wstawiamy ten post już pewnie wiecie o zakończeniu 4DREAMERS z wywiadu w DDTVN🥺 była to trudna decyzja, ale czujemy, że już czas, żeby każdy z nas poszedł w swoją stronę. nie wiemy jak możemy Wam podziękować za wszystko co dla nas zrobiliście❤️nic nie udałoby się bez Waszego niesamowitego wsparcia przez wszystkie lata naszej działalności. kochamy Was całymi sercami. Tomek, Kuba, Maks i Mateusz<3 - napisali na Instagramie.