Rozwiązanie polegające na połączeniu ubezpieczenia w KRUS z działalnością gospodarczą jest kuszące dla wielu przedsiębiorców. Składki w KRUS są prawie pięć razy niższe niż w ZUS. Nie wystarczy jednak kupić kawałka ziemi uprawnej, aby być uprawnionym do ubezpieczenia się w KRUS.

Działalność gospodarcza: ZUS a KRUS

Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą, zobowiązany jest opłacać obowiązkowe składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe. Z tego obowiązku zwolnione są osoby, które spełniają wymagania do tego, aby ubezpieczyć się w KRUS.

Składki na ubezpieczenia społeczne w ZUS są dla przedsiębiorców kilkakrotnie wyższe niż w KRUS. Możliwość ubezpieczenia się w KRUS wydaje się więc być korzystnym wyjściem dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Dla osób ubezpieczonych w KRUS prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się jednak z podwyższeniem składek.

Działalność gospodarcza a ubezpieczenie w KRUS

Rolnik lub domownik rolnika, jeśli podlega ubezpieczeniu przez 3 lata, i rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej lub będzie współpracował w takiej działalności, może wciąż podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników. Warunkiem jest złożenie oświadczenia o kontynuowaniu tego ubezpieczenia, prowadzenie w dalszym ciągu działalności rolniczej (powyżej 1 ha lub w dziale specjalnym produkcji rolnej), brak ustalonego prawa do emerytury lub renty i gdy nie jest się pracownikiem ani nie pozostaje się w stosunku służbowym. Kwota podatku dochodowego z działalności gospodarczej nie może też przekroczyć, za poprzedni rok podatkowy, ustalonego limitu. W 2015 roku limit wynosi 3204 zł.

Działalność gospodarcza: przejście z ZUS do KRUS

Składki na ZUS dla przedsiębiorców wynoszą prawie 1100 zł. Składki dla przedsiębiorców w KRUS (emerytalno-rentowa i na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) w wysokości niewiele przekraczającej 200 zł miesięcznie są dużo korzystniejszą opcją.

Aby jednak przejść do KRUS, nie wystarczy kupić 1 ha ziemi – trzeba spełnić także pozostałe warunki do bycia uznawanym za rolnika. Aby więc ubezpieczyć się w KRUS, należałoby najpierw wyrejestrować prowadzoną działalność gospodarczą, nie pozostawać w stosunku pracy ani stosunku służbowym przez co najmniej 3 lata, opłacać w tym czasie składki KRUS (125 zł), i dopiero po tym czasie zarejestrować na nowo działalność gospodarczą, z pominięciem ZUS. Oczywiście pod warunkiem, że dochód z działalności gospodarczej nie będzie zbyt wysoki.

Co więcej, aby być uznanym za rolnika, należy nie tylko posiadać odpowiedni areał, ale stale pracować w gospodarstwie rolnym, zamieszkiwać na jego terenie lub blisko niego. Można również przeznaczyć grunt na zalesienie – wtedy również utrzymuje się prawo do ubezpieczenia w KRUS, co nie zmienia faktu, że trzeba spełniać pozostałe warunki przez okres co najmniej 3 lat.