Katarzyna Skrzynecka i Marcin Łopucki 19 czerwca świętowali 15. rocznicę ślubu. Z tej okazji udzielili wspólnego wywiadu, w którym opowiedzieli nie tylko o tym, czego od siebie się nauczyli ale również potrafili żartować.

Przytoczyła również zabawną historię związaną w wadą wzroku swojego ukochanego męża.

Katarzyna Skrzynecka i Marcin Łopucki 15 lat po ślubie udzielili wspólnego wywiadu dla Vivy! Opowiedzieli o niegasnącej miłości, jaką się darzą, wychowywaniu córek: Pauli i Alikii oraz wzajemnym szacunku. Na pytanie "czy zmieniła się Kasia przez te lata", aktorka odpowiedziała ze śmiechem:

Na to pytanie odpowiedź kontynuował mąż Katarzyny Skrzyneckiej, Marcin Łopucki:

Co aktorka podsumowała ze śmiechem:

Zobacz także