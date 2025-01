Wiosenna ramówka zbliża się wielkimi krokami, a co za tym idzie, stacje telewizyjne powoli odsłaniają karty dotyczące produkcji, które już w marcu wystartują na ich antenach. Pewne jest, że wiosną na antenie stacji Polsat zobaczymy między innymi 16. edycję "Tańca z gwiazdami", a także powracające po latach uwielbiane muzyczne show, czyli "Must be the music". Właśnie w mediach społecznościowych stacji pojawił się ważny komunikat dot. powracającego na antenę programu. Fanów bardzo ucieszyła ta wiadomość.

"Must be the music" wraca po latach

Program "Must be the music" po raz pierwszy pojawił się na antenie stacji Polsat w 2011 roku i szybko podbił serca widzów. W muzycznym show mogli wziąć udział nie tylko wokaliści, ale także chóry, zespoły, instrumentaliści, czy beatbokserzy. To właśnie dzięki "Must be the music" wszyscy usłyszeli m.in. o zespołach Enej czy LemON, które do dziś cieszą się ogromną popularnością.

Muzyczne show było emitowane w latach 2011 - 2016 i doczekało się 11. edycji. Później zniknęło z anteny na blisko dekadę, ale jakiś czas temu oficjalnie dowiedzieliśmy się, że "Must be the music" znów pojawi się w Polsacie! W nowej odsłonie show w roli prowadzących zobaczymy Macieja Rocka, Patricię Kazadi oraz Adama Zdrójkowskiego. Z kolei w jury zasiądą Dawid Kwiatkowski, Natalia Szroeder, Miłosz „Miuosh” Borycki oraz Sebastian Karpiel-Bułecka.

Kiedy rusza nowa edycja "Must be the music"? Jest komunikat Polsatu!

Teraz w mediach społecznościowych stacji Polsat pojawiła się oficjalna data premiery nowej edycji "Must be the music". W komunikacie przekazanym przez produkcję dowiadujemy się, że widzowie zobaczą nowe odcinki programu już 7 marca 2025 roku!

2 miesiące! Tylko tyle zostało do wielkiego powrotu #MustBeTheMusic. Do zobaczenia już 7 marca w Polsacie! - czytamy w komunikacie

Fani muzycznego programu są przeszczęśliwi i nie ukrywają, że już nie mogą się doczekać na premierę nowej odsłony "Must be the music".

Ależ będzie!! Nie mogę się doczekać

O jak dobrze! Can't wait - piszą zachwyceni wielbiciele muzycznego show

