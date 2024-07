Nieobecność pracownika w pracy może być usprawiedliwiona, jeśli pewne zdarzenia i okoliczności określone w przepisach prawa uniemożliwiły mu dotarcie do pracy i wykonywanie jej. Do takich sytuacji należy np. uczestnictwo w akcji ratowniczej, jeśli pracownik jest członkiem ochotniczej straży pożarnej, choroba, jeśli pracownik dostał zwolnienie od lekarza, lub inne okoliczności, jeśli pracodawca uzna, że usprawiedliwiają one nieobecność.

W jakim terminie należy poinformować pracodawcę o nieobecności?

Jeśli przyczyna nieobecności jest możliwa do przewidzenia lub pracownik wie, że w danym terminie nie będzie mógł przyjść do pracy, powinien poinformować o tym pracodawcę z wyprzedzeniem. Jeżeli nieobecność wyniknie z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, pracownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym pracodawcy. W tym przypadku powinien zrobić to najpóźniej w 2. dniu nieobecności. Niepoinformowanie pracodawcy o nieobecności i jej przyczynie w ciągu 2 dni, może być usprawiedliwione tylko przez okoliczności, które uniemożliwiły pracownikowi dotrzymanie tego terminu, np. ciężką chorobę, podczas której pracownik był sam.

Pracownik ma możliwość wzięcia urlopu na żądanie. W ciągu roku kalendarzowego może w ten sposób wykorzystać 4 dni swojego urlopu wypoczynkowego. O tego typu nieobecności powinien poinformować pracodawcę tego samego dnia.

W jaki sposób poinformować pracodawcę o nieobecności?

Preferowany przez pracodawcę sposób zgłaszania nieobecności może być określony w regulaminie danego zakładu pracy. Jeśli jednak nie ma w nim tego rodzaju wytycznych, przyjmuje się, że nieobecność w pracy może zostać zgłoszona:

osobiście lub przez osobę trzecią,

przez telefon lub z wykorzystaniem innego środka komunikacji,

za pośrednictwem poczty.

Jakie dokumenty usprawiedliwiają nieobecność w pracy?

Dokumentami, które należy przedstawić pracodawcy, aby usprawiedliwić swoją nieobecność w pracy, są:

