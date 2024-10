Piotr z „ŚOPW” popłakał się przez Agatę. Ma żal do żony: „Nigdy nie spytała o syna”

Wygląda na to, że Agata i Piotr ze „Ślubu od pierwszego wejrzenia” zamiast zaciskać swoją więź, jeszcze bardziej się od siebie oddalają. Uczestnik show długo czekał na przybycie psycholog Zuzanny Butryn, by móc opowiedzieć o tym, co mu leży na sercu. Emocje sięgnęły zenitu i gdy zaczął mówić o synu polały się łzy. To właśnie o to ma największy żal do swojej żony!

Advertisement MPU article

Agata z „ŚOPW” ostro o Piotrze: „Fizycznie mi się nie podoba”. Polały się łzy

Za nami kolejny odcinek kontrowersyjnego eksperymentu TVN, który wzbudził wiele emocji. Brak porozumienia pomiędzy Agatą i Piotrem nadal trwa, a ich relacje zdają się nie ulec poprawie. Po ostatnim odcinku szeroko komentowany w mediach społecznościowych był incydent w restauracji, gdy Agacie nagle zaschło w gardle i poprosiła o szklankę wody, twierdząc poirytowana, że nie może nic powiedzieć, dopóki jej nie dostanie. Niezbyt uprzejme zachowanie wobec kelnerki wywołało sporo emocji wśród fanów, którzy nie zostawili na niej suchej nitki. Oliwy do ognia dodał również Piotr, który podsumował żonę w sieci. Kiedy jego słowa wywołały jeszcze większą aferę, Piotr z „ŚOPW” był zmuszony wydać oficjalne oświadczenie i stanąć w obronie programowej żony.

mat. prasowe Ślub od pierwszego wejrzenia

Po wizycie w restauracji małżeństwo postanowiło iść jeszcze na zakupy i wspólnie wrócili do mieszkania mężczyzny. Para jednak nie usiadła razem, by przedyskutować nieprzyjemną sytuację w knajpie. Uczestnik show poszedł do łazienki, a jego żona w tym momencie po kryjomu opuściła jego mieszkanie. Kolejnego dnia Piotr starał się wyjaśnić to ze swoją żoną, ale nie udało im się dojść do porozumienia. Na szczęście pojawiła się u nich psycholog Zuzanna Butryn, która postanowiła porozmawiać z nimi na osobności. Piotr bardzo długo na to czekał i postanowił otworzyć się przed psychologiem:

Drugim czynnikiem, który będzie nie do zaakceptowania i który będzie rzutował na to, że to małżeństwo się rozpadnie jeśli to się nie zmieni. Totalny brak zainteresowania, brak wejścia w temat tego, że mam syna. Jakby to jest temat, który... jestem ja nikt więcej. Nigdy nie spytała o syna, nigdy nie... no takie po prostu drobne szczegóły — powiedział Piotr po czym pojawiły się u niego łzy.

mat. prasowe Ślub od pierwszego wejrzenia

Zuzanna Butryn postanowiła zapytać Agatę ze „Ślubu od pierwszego wejrzenia„, dlaczego nie zapytała ani razu swojego męża o syna. Uczestniczka show wyjaśniła, że chciałaby najpierw skupić się na ich relacji, a dopiero później rozmawiać o jego synu.

Nie dopytywałam o Stasia, bo nie widziałam... znaczy, powinnam wiedzieć, że to jest dla niego ważne. Sama nie mając dzieci i zawsze podchodząc do dzieci tak chłodno, jak do wszystkiego się okazuje, nie pytałam się. Przynajmniej nie pamiętam, żebym się pytała, ale coś rozmawialiśmy o jego synu, ale może powinnam więcej — wytłumaczyła się Agata w rozmowie z psychologiem.

A wy co myślicie, o całej tej sytuacji?

Advertisement MPU article

Zobacz także: Piotr ze „ŚOPW” jest zakochany! Nagle zaskoczył wyznaniem