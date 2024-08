Wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja kultowego show Polsatu "Taniec z gwiazdami". Jak udało nam się ustalić w zmaganiach o kryształową kulę nie zobaczymy Marcina Hakiela. Na jaw wypływają nowe informacje w tej sprawie i jak się okazuje, do takiej decyzji mogła się przyczynić... Dagmara Kaźmierska!

Marcin Hakiel nie wystąpi w "Tańcu z gwiazdami" przez Dagmarę Kaźmierską?

Jako pierwsi informowaliśmy, że Marcin Hakiel nie pojawi się w 15. edycji "Tańca z gwiazdami". Osoba związana z produkcją tanecznego show przekazała nam, że stacja zdecydowała się na nowe osoby "ze świeżym spojrzeniem i nową energią". Jak się okazuje kulisy tej sprawy, mogą być jednak bardziej zawiłe. Portal "Plotek.pl", ustalił, że decyzja o niezatrudnieniu Marcina Hakiela w show miała być spowodowana pojawieniem się jego żony Katarzyny Cichopek w stacji. Kasia wraz z Maciejem Kurzajewskim mają poprowadzić nową śniadaniówkę "Halo tu Polsat".

Marcin musiałby promować program w nowej śniadaniówce stacji, którą poprowadzi m.in. Maciek z Kasią. Nikt nie chce niezręczności i kombinowania przy grafiku. Jest jeszcze ramówka i inne ważne wydarzenia Polsatu, na których mogliby na siebie wpaść. Szefostwo stacji doszło do wniosku, że nie mogą sobie na to pozwolić i komfort ich zakontraktowanych gwiazd, które będą miały na antenie kilka formatów, jest dla nich najważniejszy - mówiła Plotkowi osoba związana z produkcją.

Do tych doniesień odniosła się ostatnio obecna ukochana Marcina Hakiela- Dominika, która postanowiła wbić Kasi Cichopek szpilkę. Okazuje się, że być może była żona, nie miała z tym nic wspólnego, a Marcina Hakiela zabraknie w show przez... Dagmarę Kaźmierską!

Jak wynika z najnowszych informacji, do których dotarł "Świat Gwiazd" bardziej prawdopodobną wersją jest to, że Marcin Hakiel nie pojawi się w "Tańcu z gwiazdami" przez Dagmarę Kaźmierską. Portal ustalił, że tancerzowi mógł zaszkodzić skandal wizerunkowy, związany z jego poprzednią partnerką taneczną. Udział "królowej życia" w tanecznym show, już od początku wzbudzał spore kontrowersje, jednak prawdziwa afera wybuchała, gdy do mediów trafiły szczegóły z jej przeszłości. Dagmara Kaźmierska, podczas gdy prowadziła dom publiczny, swoim pracownicom miała zgotować piekło.

Ktoś wyssał z palca te informacje, że Marcin Hakiel nie bierze udziału w 'TzG' z powodu byłej żony. Bardziej prawdopodobne jest to, że zaszkodziła mu osoba Dagmary Kaźmierskiej. Stacja po prostu nie chciała, by przy okazji udziału pana Marcina, dziennikarze przypominali, z kim tańczył w poprzedniej edycji. Wiadomo, że udział Dagmary w show zakończył się skandalem - dowiedział się Świat Gwiazd.

Według informatora "Świata Gwiazd" władze Polsatu chcą zapomnieć o Dagmarze Kaźmierskiej.

Dlatego dziś stacja Polsat nie chce przywoływać tej celebrytki. Szefostwo ma do tej pory kaca moralnego z powodu tamtej afery i chce zapomnieć o Kaźmierskiej. - powiedziała osoba związana z produkcją w rozmowie ze Światem Gwiazd.

Spodziewaliście się takich rewelacji?

