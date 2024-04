Dziś ważny dzień dla Dagmary Kaźmierskiej, choć nie może świętować go tak, jakby tego chciała. Na szczęście bliscy i przyjaciele zadbali o to, by jakoś uczcić jej urodziny. Nawet Marcin Hakiel nie zapomniał o prezencie! Celebrytka nagrała, co od niego dostała. Po chwili nieźle go zawstydziła.

Dagmara Kaźmierska pokazała prezent od Marcina Hakiela

Już w tę niedzielę Dagmara Kaźmierska ponownie zatańczy na parkiecie "Tańca z gwiazdami". Zadanie ma jednak podwójnie trudne, ponieważ podobnie jak reszta uczestników, ona i Marcin Hakiel musieli nauczyć się aż dwóch choreografii i to zupełnie różnych. Bohaterka TTV nie ukrywała, że jest to dla niej poważne przedsięwzięcie, bowiem nawet z nauczeniem się jednego tańca miała problemy.

Co więcej, tym razem przygotowania są dla niej o tyle bardziej wyjątkowe, że dziś wypadają jej 49. urodziny! Jak się okazało, jeszcze do niedawna Dagmara nie tak wyobrażała sobie ten dzień, ponieważ jak przyznała wprost, nie sądziła, że zajdzie tak daleko w programie. Na świętowanie nie ma więc czasu. Na szczęście już od rana bliscy zasypują ją podarunkami i życzeniami, starając się jakoś odczarować jej tak ważne święto.

Chociażby już Conan zdążył złożyć życzenia mamie, a jak dowiadujemy się z jej InstaStory, o uczczeniu święta "królowej" nie zapomniał także jej taneczny partner, Marcin Hakiel. W krótkim filmiku Dagmara pokazała wszystkie bukiety, jakie otrzymała podczas dzisiejszego treningu, a jeden z nich wskazała właśnie jako podarunek od Marcina.

Gdyby tego było mało, Dagmara odebrała telefon od przyjaciółki z życzeniami, ale takich słów nie mogła się spodziewać. W słuchawce usłyszała rymowany wierszyk:

Zdrowia, szczęścia, pomarańczy... niech ci Hakiel nago tańczy

Po chwili sama Kaźmierska zaczęła z uśmiechem zaganiać Marcina, a ten nie był w stanie ukryć skrępowania. Mimo braku czasu na świętowanie, dobry humor nie opuszcza celebrytki. Z dystansem podchodzi do całej sytuacji i przekonuje, że "jak co tydzień" otrzymają od jury 40 punktów!

A my tańczymy... robimy tany tany urodzinowo. (...) Teraz dwa tańce kochani. Jak co tydzień - 4 dziesiątki za każdy taniec. Kaźmierska jako pierwsza w historii zdobędzie 80 punktów

Będziecie kibicować Dagmarze i Marcinowi?

