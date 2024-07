Renowacja mebli jest żmudnym procesem jednak pomaga uratować stare meble przed wyrzuceniem. Odnawianie krzesła należy rozpocząć od zdjęcia starej warstwy farby, która zapewne popękała i w niektórych miejscach po prostu odpadła. Renowacja starych mebli sprawia, że dajemy przedmiotom nowe życie.

Renowację krzesła rozpocznij od obejrzenia go dokładnie i oceń, czy jest w stanie spełniać swoją funkcję. Jeżeli można je naprawić, a jedyne, czego wymaga, to renowacja powierzchni, warto spróbować je odnowić.

Potrzebujesz

drucianej szczotki,

preparatu pomagającego zdjąć farbę z drewnianej powierzchni,

szpachelki,

papieru ściernego,

pędzla lub małego wałka,

farby akrylowej.

Zdejmowanie farby

Renowację mebli drewnianych zacznij od zdjęcia starej farby. Możesz to zrobić za pomocą drucianej szczotki lub szpachelki. Na rynku dostępny jest preparat pomagający zdjąć farbę z drewnianych powierzchni – możesz go kupić, jeżeli chcesz zrobić to szybciej.

Szlifowanie powierzchni

Następnym etapem w trakcie renowacji starego krzesła jest szlifowanie. Wykonasz to ręcznie za pomocą papieru ściernego. Ścieraj powłokę mebla za pomocą okrężnych ruchów do czasu aż zauważysz, że krzesło nabiera jaśniejszego koloru. Będzie to oznaką zeszlifowania najbardziej zewnętrznej powierzchni drewna, która była najbardziej eksploatowana.

Malowanie

Malowanie starego krzesła rozpocznij od góry – wtedy ewentualny nadmiar farby będzie ściekał na dół, a nie od razu na gazetę czy podłogę. Nakładaj farbę gęsto, aby nie było prześwitów drewna. Gdy jest taka potrzeba, czyli gdy farba nie pokryła dostatecznie drewnianej konstrukcji, malowanie trzeba powtórzyć. Czasami jedna warstwa farby nie jest w stanie pokryć koloru drewna.

Malowanie nóg od krzesła

Nogi od krzesła najłatwiej i najwygodniej pomalować zakładając mebel na stół do góry nogami, jak to robimy podczas sprzątania podłogi. Dzięki temu farba nie spływa od razu na podłogę, ale również łatwiej dotrzeć do małych zakamarków drewnianego szkieletu krzesła.

Uszycie poduszeczek na siedzisko

Specjalne poduszeczki na siedzisko mogą pełnić funkcję dekoracyjną, ale i praktyczną – farba nie będzie się szybko ścierać, a siedzenie na drewnianym krześle stanie się wygodniejsze. Aby uszyć taką poduszkę potrzebujesz jedynie 1 metr kw. kolorowego materiału, wkład do środka (najczęściej jest to wata) oraz dwie wstążeczki, dzięki którym przywiążesz poduszkę do oparcia krzesła. Możesz też wykonać taką dekoracyjną osłonę na oparcie.

Renowacja krzesła metalowego, plastikowego

Renowacja krzesła metalowego również wymaga zdjęcia starej farby, ale przed nałożeniem kolejnego koloru nie szlifuj mebla, ale nałóż antykorozyjną farbę podkładową, która zabezpieczy metal przed korozją. Jeżeli chodzi o plastikowe krzesło ogrodowe, to są to najprostsze meble do odnowienia. Nie wymagają malowania, ani nakładania na nich odpowiednich preparatów ochraniających. Zawsze przed sezonem należy je dokładnie obejrzeć, czy nie mają pęknięć, a następnie dokładnie umyć i osuszyć.