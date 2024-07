Farby do mebli stosuje się, żeby odnowić mebel lub zmienić jego wygląd. Do malowania mebli stosuje się farby akrylowe, ftalowe, a także naturalne farby kredowe i kazeinowe. Dobór farby zależy od efektu, jaki chce się uzyskać i przeznaczenia danego mebla.

Czy farba akrylowa nadaje się do malowania mebli?

Spoiwem farby akrylowej jest żywica poliakrylowa. W żywicy znajdują się cząstki pigmentu nadającego farbie określony kolor.

Farba akrylowa jest powszechnie dostępna w wielu kolorach i odcieniach. Tworzy na meblu gładką, jedwabistą powłokę, matową lub błyszczącą. Szybko schnie, pomalowana powierzchnia jest sucha już po godzinie, kolejną warstwę farby można położyć już po 4 godzinach od nałożenia poprzedniej. Farbą akrylową oprócz drewna można pomalować też elementy metalowe mebla.

Farba akrylowa najlepiej nadaje się do malowania powierzchni, które nie są narażone na zbyt intensywne użytkowanie. Farbą akrylową można pomalować komodę, regał lub półkę, ale do pomalowania np. siedziska krzesła lepiej wybrać bardziej trwałą farbę olejną.

Wadą tańszych farb akrylowych jest dość intensywny zapach. Farby z wyższej półki cenowej często mają jednak neutralny zapach.

Czy farba ftalowa (olejna) nadaje się do malowania mebli?

Farba ftalowa to farba, której spoiwem jest żywica alkidowa, a podstawowym składnikiem olej, zazwyczaj roślinny, np. lniany. W oleju zawieszone są cząstki pigmentu. Farba ftalowa jest bardzo trwała i odporna na działanie czynników zewnętrznych. Z tego względu nadaje się do malowania mebli, które są intensywnie używane i których powierzchnia jest narażona na ścieranie, np. blatu biurka, siedziska krzesła. Farba olejna może też być wykorzystywana do malowania mebli ogrodowych. Można pomalować nią także elementy metalowe i żeliwne mebla. Efektem malowania taką farbą jest jednolita, lekko połyskująca powierzchnia.

Farby ftalowe mają silny, nieprzyjemny zapach, emitują szkodliwe opary, które mogą powodować podrażnienia błon śluzowych układu oddechowego, bóle i zawroty głowy oraz zmęczenie. Po wchłonięciu przez skórę mogą powodować jej podrażnienie i zapalenie kontaktowe. Z tego względu lepiej nie stosować ich do mebli stojących w pomieszczeniach, które trudno wywietrzyć i w których przebywają dzieci. Pomalowane farbą olejną meble najlepiej na kilka dni zostawić w przewiewnym miejscu, np. w ogrodzie pod zadaszeniem, na balkonie.

Czy farba kredowa nadaje się do malowania mebli?

Farbę kredową można kupić w specjalistycznych sklepach albo wykonać samodzielnie przy użyciu kleju kostnego, kredy i pigmentu, dostępnych w sklepach z artykułami plastycznymi.

Meble pomalowane farbą kredową mają gładką, matową powierzchnię. Dzięki niej można uzyskać efekt vintage, np. shabby chic.

Farba kredowa wykonana jest z naturalnych składników, nie uczula. Może być stosowana do malowania mebli dziecięcych.

Farba kredowa bardzo szybko schnie (nawet w pół godziny). Nie jest jednak zbyt trwała, szybko mogą pojawić się przetarcia. Nadaje się do malowania powierzchni, które nie są intensywnie użytkowane lub takich, które w zamierzeniu mają wyglądać na stare.

Farbę pozwalającą na uzyskanie efektu podobnego do efektu malowania farbą kredową można otrzymać po zmieszaniu farby akrylowej z kuchenną sodą oczyszczoną w stosunku 3:1 (np. 400 ml farby i 100 g sody oczyszczonej).

Czy farba kazeinowa (mleczna) nadaje się do malowania mebli?

Podstawą farby kazeinowej jest kazeina, białko wyodrębnione z mleka ssaków. Farbę mleczną można zrobić samodzielnie. W sklepach plastycznych dostępna jest też kazeina w proszku, która po rozrobieniu z wodą z dodatkiem amoniaku lub wapna palonego może stać się spoiwem farby.

Używa się jej do artystycznego postarzania mebli, dzięki niej można uzyskać efekt przetarć. Rozrzedzona pozwala na takie pomalowanie mebli, żeby widoczna była struktura drewna.

Farba kazeinowa jest ekologiczna, naturalna i bezpieczna dla zdrowia. Jest jednak podatna na otarcia, dlatego warto utrwalić ją za pomocą lakieru lub wosku. Meble pomalowane taką farbą nie powinny stać w wilgotnych pomieszczeniach.