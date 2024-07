Refluks fizjologiczny przemija u dzieci do pierwszego roku życia. Refluks u dzieci starszych może mieć groźne skutki.

Refluks u niemowląt występuje zazwyczaj do pierwszego roku życia i ma związek z niedostatecznie wykształconymi mechanizmami antyrefluksowymi. Jest to zjawisko fizjologiczne polegające na cofaniu się treści pokarmowej z żołądka do przełyku i jamy ustnej. Zwykle bywa bezpieczne i nie towarzyszą mu inne dolegliwości. Refluks fizjologiczny przemija do pierwszego roku życia. Wtedy też mechanizmy anatomiczno-motoryczne układu pokarmowego są wystarczająco rozwinięte, dziecko je znacznie mniej niż w okresie niemowlęcym oraz częściej znajduje się w pozycji pionowej, co sprzyja oczyszczaniu się przełyku i zaniknięciu objawów refluksu fizjologicznego.

Występowanie refluksu żołądkowo-przełykowego u dzieci starszych może być niebezpieczne w skutkach i należy niezwłocznie podjąć leczenie, które przebiega podobnie jak w przypadku dorosłych.

Jakie są przyczyny refluksu u dzieci?

Przyczyną refluksu u dzieci może być przejście refluksu fizjologicznego w stan choroby refluksowej przełyku. Do innych przyczyn należy zaliczyć złą dietę, niewystarczającą ilość snu, zbyt późne przyjmowanie posiłków, złe ułożenie ciała podczas snu. W przypadku pojawienia się objawów należy zasięgnąć porady specjalisty i wdrożyć odpowiednie leczenie.

