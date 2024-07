Raczkowanie, czyli poruszanie się na czworakach, jest etapem, który pomaga dziecku opanować swoje ciało, co sprzyja nauce chodzenia. Zazwyczaj rozpoczyna się między 6 a 10 miesiącem życia dziecka. Można dziecko nauczyć raczkowania, ale dopiero w momencie, gdy będzie na to gotowe.

Reklama

Dlaczego raczkowanie jest ważne dla dziecka?

Naukowcy odkryli, że raczkowanie nie tylko usprawnia naukę chodzenia. Jest też istotne dla całego dalszego rozwoju dziecka. To właśnie dzięki niemu maluch ćwiczy swoją koordynację ruchową. Poruszanie się w ten sposób angażuje całe ciałko, co w naturalny sposób wymusza trening współpracy prawej i lewej półkuli mózgowej. Prawa półkula odpowiada za kreatywność i rozpoznawanie emocji, a lewa za myślenie analityczne. Im lepsze połączenie między nimi tym dziecko łatwiej się uczy i szybciej rozwija. Nie ma także problemów z koncentracją czy dysleksją.

Jak nauczyć dziecko raczkować?

Aby nauczyć dziecko raczkowania przede wszystkim musisz mu się bacznie przyglądać. Jeśli podczas ćwiczeń zaczyna płakać, to znaczy, że jest jeszcze za wcześnie. Pod żadnym pozorem nie zmuszaj malucha do niczego. Jeśli raczkowanie nie odbywa się w sposób prawidłowy powoduje ból i zniechęca do dalszych prób.

Ćwiczenia pomagające w nauce raczkowania

Aby ułatwić dziecku naukę raczkowania można z nim wykonywać różnego rodzaju ćwiczenia.

Reklama