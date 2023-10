Życie uczuciowe Marcina Hakiela to prawdziwa karuzela, odkąd tancerz rozstał się z Katarzyną Cichopek. Po bolesnym rozpadzie małżeństwa choreograf związał się z tajemniczą Dominiką. Gwiazdor postanowił, że nie będzie ujawniał tożsamości partnerki. Ostatecznie relacja nie przetrwała próby czasu. Marcin Hakiel jednak nie był singlem zbyt długo. Obecnie instruktor tańca ma nową wybrankę, z którą nie kryje się w mediach społecznościowych. Para chętnie pozuje razem i zadebiutowała już na salonach. Jak się okazuje, gwiazdor poznał ją ze swoimi dziećmi. Jak zareagowały?

Niedawno Marcin Hakiel odważnie opisał swój nowy związek i pojawił się razem z partnerką na imprezie branżowej. Wygląda na to, że relacja tancerza nabrała tempa. Ostatnio internauci zaczęli się zastanawiać nad tym, czy choreograf zdążył już zamieszkać ze swoją wybranką. Najwyraźniej gwiazdor traktuje poważnie tę relację, ponieważ — jak zdradził w rozmowie z serwisem Pudelek.pl — poznał dziewczynę ze swoimi dziećmi.

Jak zareagowali Adam i Helena? Marcin Hakiel zdradził, że syn i jego nowa wybranka zdążyli już znaleźć wspólne zainteresowania. Dodał, że dzieci są już coraz starsze i stają się coraz bardziej samodzielne. W odpowiedzi na komentarze internautów zaznaczył też, że w związku z pociechami nie ma żadnych problemów.

Z synem słuchają podobnej muzyki, więc idealnie. Z córką też wszystko okej. Nie budujmy tutaj, nie wiadomo jakiej historii. To nowa relacja, moje dzieci też są już duże, syn ma już 14 lat, córka w grudniu będzie miała 10, więc to nie jest tak, że ktoś specjalnie musi się nimi zajmować

Tam na Instagramie ktoś mi zaczął pisać, że to jest problem. Dzieci to nie jest żaden problem. Poza tym ja mam tydzień dzieci i mieszkamy sami, więc to się wszystko ułoży

— wyjaśnił.