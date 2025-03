Michał Milowicz i jego partnerka mają powody do radości. Okazuje się, że ukochana 54-letniego aktora urodziła. Dumni rodzice pochwalili się swoim szczęściem publikując na swoich profilach na Instagramie piękny kadr z maleństwem. Para zdradziła płeć i imię dziecka, a internauci ruszyli z gratulacjami.

Michał Milowicz po raz pierwszy został ojcem

Michał Milowicz i jego ukochana pod koniec ubiegłego roku pochwalili się swoim szczęściem. Okazało się wówczas, że Michał Milowicz z młodszą o 13 lat partnerką spodziewają się dziecka.

Spełnia się właśnie Nasze Marzenie #naszarodzinasiepowieksza pisał wówczas Michał Milowicz.

Dziś para przekazała kolejne wspaniałe wieści! Okazuje się, że wczoraj, czyli 6 marca, aktor i jego ukochana zostali rodzicami. Michał Milowicz i Katarzyna Kędzierska mają synka, który otrzymał piękne imiona.

6 marca 2025 r. przyszedł na świat nasz synek- Maurycy Aleksander Milowicz napisali dumni rodzice chłopca.

Fani i gwiazdy gratulują Michałowi Milowiczowi i jego ukochanej

Michał Milowicz i Katarzyna Kędzierska opublikowali urocze zdjęcie na którym widać rączkę ich malutkiego synka. Pod postem opublikowanym na Instagramie od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fani i gwiazdy gratulują świeżo upieczonym rodzicom.

Co za wspaniała wiadomość! Gratulacje Kochani napisała Magdalena Lamparska

Kochani moi w stopki od cioci Adusi wycałujcie , Was też całuję i przytulam dodała Adrianna Biedrzyńska.

My również serdecznie gratulujemy!

Historia związku Michała Milowicza i Katarzyny Kędzierskiej

Michał Milowicz, znany polski aktor i wokalista, od kilku lat związany jest z Katarzyną Kędzierską. Para poznała się podczas obchodów 25-lecia Teatru Buffo, gdzie po części artystycznej odbył się bankiet. To właśnie wtedy Michał Milowicz zauważył Katarzynę i nawiązał z nią rozmowę, co zapoczątkowało ich relację. W grudniu 2022 roku, podczas programu "Dzień Dobry TVN", para ogłosiła swoje zaręczyny. Okazało się, że Michał oświadczył się Katarzynie już dwa lata wcześniej, podczas wspólnej podróży do Tajlandii. Katarzyna wspominała, że Michał ukląkł na dwa kolana w pięknych okolicznościach przyrody.