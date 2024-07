Klocki dla niemowląt, czyli dzieci do 12 miesięcy, muszą być miękkie, duże – aby nie zostały połknięte, kolorowe i przede wszystkim wykonane z bezpiecznego tworzywa posiadającego atest.

Już kilkumiesięczny bobas może bawić się klockami. W miarę upływu czasu zabawka ta może być dostosowywana do wieku ponieważ istnieje mnóstwo jej rodzajów i wariantów.

Klocki dla niemowląt – materiałowe, wciskane, magnetyczne czy drewniane

Z szerokiej gamy klocków dostępnych na rynku mamy do wyboru klocki wciskane, magnetyczne, drewniane, materiałowe lub plastikowe. Dla najmłodszych, nawet już półrocznych dzieci, najlepsze są miękkie i duże klocki. Ponieważ maluch wszystko bierze najpierw do buzi ważne jest bezpieczeństwo – należy sprawdzić posiadane przez zabawkę atesty. Klocki wykonane z materiału pozwalają w szybki sposób opanować umiejętność chwytania ponieważ dopasowują się do małej rączki. Upadający często na podłogę miękki klocek nie będzie robił też hałasu, co jest jego dodatkowym atutem.

Dziecko starsze świetnie będzie bawiło się klockami wciskanymi. Są to skrzyneczki lub pudełka z otworami w kształcie klocków. Dzięki takiej zabawie dziecko uczy się koncentracji. Klocki te mają zazwyczaj duże elementy dlatego nie ma szansy ich połknięcia. Klocki magnetyczne, które łączą się ze sobą za pomocą wybudowanych magnesów lub drewniane to rozwiązanie dla rocznych dzieci. Bez użycia siły – takiej, jaka potrzebna jest to budowania z klocków tradycyjnych – maluch może zbudować już pierwsze konstrukcje. Budowanie z klocków to świetna zabawa. Dziecko uczy się konsekwencji w działaniu, koncentracji, cierpliwości, jego ruchy są bardziej precyzyjne i skoordynowane.

