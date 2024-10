Wiosną 2024 roku Sandra Kubicka została mamą. Macierzyństwo od zawsze było jej marzeniem, choć stanowiło też bolesny temat. Nie było jej łatwo zajść w ciążę w związku z zespołem policystycznych jajników. Teraz influencerka skupia się przede wszystkim na wychowywaniu małego Leosia. O byciu matką opowiada, nie gryząc się w język. Choć kocha ten stan, nie stara się go przedstawiać wyłącznie cukierkowo. Teraz w rozmowie z naszym reporterem oceniła, jak Aleksander Baron zmienił się po przyjściu na świat ich synka. Uwierzylibyście?

W trakcie wywiadu reporter Party.pl zapytał Sandrę Kubicką, jak Aleksander Baron zmienił się po przyjściu na świat dziecka. Konkretnie – czy przez ojcostwo złagodniał? Świeżo upieczona mama na początku pozwoliła sobie zażartować, że jeśli rzeczywiście zmiana wystąpiła, to w stosunku do synka – nie do niej.

W dalszej części rozmowy Kubicka przyznała, że niektóre zachowania Barona szczególnie ją rozczulają. Jej mąż szuka kontaktu z synkiem i lubi się z nim bawić. W dodatku sam wymyśla mu piosenki. Dumny tata regularnie wspomina o swoim dziecku także w programie „The Voice of Poland”, w którym pojawia się w roli trenera.

Jest to urocze, jak widzę, jak on przytula go i śpiewa, piosenki mu wymyśla. Jak kręci The Voice to tam dużo mówi o tym Leosiu i to jest urocze

– przyznała Kubicka.