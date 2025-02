Jerzy Janowicz to polski tenisista, który osiągnął swoje największe sukcesy na początku lat 2010. Jego najbardziej znanym osiągnięciem jest awans do półfinału Wimbledonu w 2013 roku, co uczyniło go pierwszym polskim tenisistą w historii, który dotarł do tego etapu w turnieju Wielkiego Szlema w grze pojedynczej mężczyzn.

Jerzy Janowicz przywitał na świecie dziecko

Janowicz jest znany ze swojej potężnej zagrywki oraz agresywnego stylu gry. W trakcie swojej kariery zmagał się jednak z licznymi kontuzjami, które miały wpływ na jego formę i regularność występów na najwyższym poziomie. Choć obecnie nie jest już aktywnym zawodnikiem na arenie międzynarodowej, pozostaje jedną z bardziej rozpoznawalnych postaci polskiego tenisa.

Teraz sportowiec pochwalił się radosną nowiną z życia prywatnego. Na świat przyszło drugie dziecko tenisisty. Córeczka urodziła się 4.02.2025 roku i dostała imię Barbara.

Hello. I'm Basia! 04.02.2025 - napisał dumny tata.

Jerzy Janowicz jest związany z polską tenisistką Martą Domachowską. Para jest razem od wielu lat i doczekała się syna, który urodził się w 2020 roku. Janowicz wielokrotnie podkreślał w wywiadach, jak ważna jest dla niego rodzina. Choć były tenisista raczej chroni swoją prywatność, czasem dzieli się rodzinnymi chwilami w mediach społecznościowych. Po zakończeniu kariery sportowej poświęcił się życiu rodzinnemu i biznesowi.

Jerzy Janowicz podczas wizyty w "Halo tu Polsat" przekazał radosną nowinę

Jerzy Janowicz podzielił się radosną nowiną podczas programu "Halo tu Polsat" 28 grudnia 2024 roku. Sportowiec ogłosił, że wraz z partnerką, Martą Domachowską, oczekują narodzin córki.

Mój synek będzie miał siostrzyczkę - zdradził w śniadaniówce dumny tata.

Para, która jest razem od 2013 roku, ma już syna Filipa, urodzonego w 2019 roku. Informację o nadchodzących narodzinach córki przekazała również redakcja programu:

Filip będzie miał siostrę! Jerzy Janowicz ponownie zostanie tatą! GRATULUJEMY!

Jerzy Janowicz w grudniu pokazał świąteczne zdjęcie z ciężarną żoną. Pod postem pojawiło się mnóstwo gratulacji. Wiele osób było także zaskoczonych, gdyż ciąża była utrzymywana przez długi czas w tajemnicy.

Gratulacje ładnie wyglądacie razem oba podwójnie Marta ładna sukienka masz na sobie Marta.

Piękny brzuszek już. Zaraz już chyba będzie uroczyste rozpakowanie prezentu. Ściskam Was mocno.

Gratulacje - czytamy w komentarzach.

Serdecznie gratulujemy parze i życzymy dużo zdrowia oraz szczęścia dla całej rodziny.

