Jeśli grudzień, to cynamon. A jeśli cynamon, to oczywiście jabłka! Dlaczego? Bo nie ma lepszego połączenia. Oto deser który sprawdzi się na każdej przedświątecznej imprezie. Szybki do zrobienia, puszysty, słodki, przepyszny. Mała podpowiedź: dodajcie do niego 2 łyżeczki przyprawy do piernika, a będzie bardziej aromatyczny.

Jabłka z cynamonem zapiekane w cieście

1 kg jabłek

3 łyżki cynamonu

100 g rodzynek

2 jajka

90 g cukru

250 g mąki pszennej

2 łyżeczki proszku do pieczenia

200 ml mleka

150 g masła

syrop karmelowy

100 g cukru

50 g miodu

3 łyżki rumu

Syrop karmelowy: cukier, miód i rum podgrzewamy do momentu, aż składniki się zagotują. Zmniejszamy ogień i gotujemy kilka minut, aż syrop zacznie gęstnieć. Odstawiamy z ognia.

Jabłka: obieramy, pozbywamy się gniazd nasiennych i kroimy w ósemki. Mieszamy z cynamonem i rodzynkami. Przesypujemy do żaroodpornej blachy.

Ciasto: jajka ubijamy na puszystą masę, dodajemy cukier – aż staną się gęste i prawie białe. Przesiewamy mąkę wraz z proszkiem do pieczenia i dodajemy do masy jajecznej, wlewamy mleko, roztopione i ostudzone masło i miksujemy całość, aby wszystkie składniki się połączyły. Jabłka zalewamy połową syropu, następnie w całości przykrywamy ciastem, a na wierzch wylewamy resztę sosu karmelowego. Wstawiamy do nagrzanego piekarnika do 180 stopni na 30 minut lub do osiągnięcia złotego koloru.

Liczba porcji: 8

Smacznego!

Poleca Paweł Płaczek autor bloga takemycake.eu

Paweł Płaczek - Takemycake.eu