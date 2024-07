Cukrzyca ciążowa to podwyższony poziom glukozy, który występuje u ciężarnych kobiet. Najczęściej pojawia się ona w 3. trymestrze ciąży. Po porodzie na ogół poziom cukru wraca do normy. Cukrzyca ciążowa może jednak zagrażać zdrowiu, a nawet życiu, dziecka i matki.

Reklama

Najczęściej objawami cukrzycy ciążowej są potrzeba częstszego niż zwykle oddawania moczu oraz duże pragnienie.

Przyczyny cukrzycy ciążowej

Pod wpływem węglowodanów, w tym cukru dostarczanych z jedzeniem trzustka zaczyna produkować insulinę, której zadaniem jest umożliwienie glukozie przedostanie się z krwi do komórek. U kobiet w ciąży stężenie glukozy we krwi na ogół jest podwyższone. Dzieje się tak dlatego, że oddziałujące na organizm ciężarnej kobiety hormony blokują do pewnego stopnia wydzielanie insuliny. Glukoza nie może wtedy przedostać się do komórek i gromadzi się we krwi. Szczególnie dużo hormonów wydziela się w 3. trymestrze, dlatego objawy cukrzycy ciążowej często pojawiają się właśnie ok. 27. tygodnia ciąży. Poziom cukru warto jednak monitorować już od początku ciąży, ponieważ cukrzyca często nie daje charakterystycznych objawów.

Objawy cukrzycy ciążowej

Najczęściej występującymi objawami cukrzycy ciążowej są wzmożone pragnienie oraz częste oddawanie moczu. Ponieważ podobne objawy mogą występować też w normalnie przebiegającej ciąży, należy regularnie badać poziom glukozy już od pierwszych jej tygodni. Nieleczona cukrzyca ciążowa może doprowadzić do:

Zobacz także

rzucawki porodowej,

nadmiernego wzrostu płodu (makrosomii) i zaklinowania się podczas porodu,

przedwczesnego porodu,

hipoglikemii u dziecka,

wad cewy nerwowej u dziecka,

wad serca u dziecka.

W grupie ryzyka znajdują się kobiety, które przekroczyły 25. rok życia, mają nadwagę, chorowały na cukrzycę w poprzedniej ciąży, przed ciążą miały podwyższony poziom glukozy i w których rodzinie występowały lub występują przypadki cukrzycy.

Badanie i normy poziomu glukozy w czasie ciąży

Na początku ciąży wykonywane jest badanie mające na celu oznaczenie stężenia glukozy na czczo. Między 24 a 28 tygodniem ciąży wykonuje się kolejny test obciążenia glukozą (50 g glukozy) zwany też krzywą cukrową. Jeśli poziom cukru we krwi po godzinie od wypicia glukozy z wodą przekroczy wartość 140 mg/dl, lekarz kieruje kobietę na test obciążenia glukozą 75 g.

Test ten polega na trzykrotnym pobraniu krwi żylnej: na czczo, 1 godzinę i 2 godziny po wypiciu wody z 75 g glukozy. Stężenie glukozy na czczo powinno być niższe niż 105 mg/dl, a 2 godziny po wypiciu wody z glukozą niższe niż 180 mg/dl. Wyższy wynik wskazuje na cukrzycę ciążową i wymaga konsultacji diabetologa.