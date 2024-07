Wysoki poziom progesteronu (luteiny) może oznaczać, że zamiast jednego dziecka, kobieta urodzi dwoje albo więcej. Objawem podwyższonego poziomu tego hormonu mogą być silne obrzęki kończyn oraz przebarwienia na twarzy.

Reklama

Progesteron bada się m.in. po to, aby sprawdzić, czy łożysko rozwija się prawidłowo. Prawidłowy poziom progesteronu zmienia się (rośnie) w trakcie ciąży.

Znaczenie progesteronu w ciąży

Progesteron, inaczej luteina, jest hormonem wydzielanym u mężczyzn przez jądra, u kobiet przez jajniki. W czasie ciąży wytwarzany jest on także przez ciałko żółte i łożysko. Progesteron sprawia, że zarodek może zagnieździć się w łożysku i prawidłowo rozwijać, ponadto przygotowuje on piersi ciężarnej kobiety do laktacji i umożliwia donoszenie ciąży, hamując przedwczesne skurcze macicy. Zbyt małe jego stężenie może grozić poronieniem lub przedwczesnym porodem. Skutki podwyższonego progesteronu są mniej groźne.

Kiedy należy zbadać progesteron

Progesteron bada się na początku ciąży. Jego niska wartość może wskazywać na ciążę pozamaciczną. Regularnie należy go kontrolować wtedy, kiedy ciąża jest zagrożona lub z innych przyczyn wskazane jest monitorowanie rozwoju łożyska.

Zobacz także

Badanie progesteronu polega na pobraniu krwi z żyły łokciowej i poddaniu jej analizie laboratoryjnej. Na takie badanie należy zgłosić się na czczo.

Interpretacja wyniku badania zależy od tygodnia ciąży. Przyjmuje się, że wynik prawidłowy mieści się w przedziale +/-10ng/ml w odniesieniu do wartości dla konkretnego tygodnia ciąży. Normy dla każdego tygodnia ciąży wyglądają następująco:

4. tydzień – 21,6 ng/ml

6. tydzień – 26,2 ng/ml

8. tydzień – 25,9 ng/ml

10. tydzień – 30 ng/ml

12. tydzień – 33,4 ng/ml

14. tydzień – 39,5 ng/ml

16. tydzień – 47,8 ng/ml

18. tydzień – 51,8 ng/ml

20. tydzień – 55,6 ng/ml

22. tydzień – 65 ng/ml

24. tydzień – 72,2 ng/ml

26. tydzień – 81,6 ng/ml

28. tydzień – 90,4 ng/ml

30. tydzień – 104,5 ng/ml

32. tydzień – 118,2 ng/ml

34. tydzień – 134,8 ng/ml

36. tydzień – 152,3 ng/ml

38. tydzień – 159,4 ng/ml

40. tydzień – 166,2 ng/ml

Co może oznaczać nadmiar progesteronu w ciąży

Wynik badania progesteronu przewyższający wartości wskazane powyżej może oznaczać:

ciążę mnogą (np. bliźnięta),

obecność torbieli na jajnikach,

zaśniad groniasty (niezłośliwy, uleczalny nowotwór, który jednak może utrudnić rozwój płodu),

nieprawidłową praca nadnerczy.

Objawami wysokiego poziomu progesteronu w ciąży są m.in. silne obrzęki nóg, pojawienie się żylaków, zaparcia i wzdęcia, wyraźne przebarwienia na twarzy.